СВР, Минобороны РФ, Рособоронэкспорт попали под ограничения Минторга США - документ

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Вашингтон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Минторг США в понедельник внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ.

Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку, под ограничения также попал Рособоронэкспорт.

Кроме того, в него включена корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром". В ограничительный список попала и компания "Вертолеты России" и "Гражданские самолёты Сухого".

Специальный лётный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс" также попали под американские ограничения.

В общей сложности, в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "чёрного списка".