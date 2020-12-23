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Интерфакс-АВН

СВР, Минобороны РФ, Рособоронэкспорт попали под ограничения Минторга США - документ

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Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Jose Luis Magana

Вашингтон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Минторг США в понедельник внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ.

Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку, под ограничения также попал Рособоронэкспорт.

Кроме того, в него включена корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром". В ограничительный список попала и компания "Вертолеты России" и "Гражданские самолёты Сухого".

Специальный лётный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс" также попали под американские ограничения.

В общей сложности, в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "чёрного списка".

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Вертолеты России
ГСС
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ
ОАК
Оборонпром
Ростех
РОЭ
Туполев
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