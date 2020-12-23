У Европы остался последний шанс сохранить соглашение по иранской ядерной программе - Зариф

Дубай. 21 декабрь. ИНТЕРФАКС - У европейских стран - Великобритании, Германии, Франции - имеется последняя возможность спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в понедельник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"На министерской встрече оставшихся участников СВПД я подчеркнул, что остался последний шанс для трех стран ЕС спасти СВПД", - написал Зариф в твиттере.

По его словам, данные о торговле между Ираном и ЕС за период 2015-2019 годов "доказывают, что три страны ЕС сильно нарушили свои обязательства по СВПД".

Зариф также призвал всех участников соглашения "к действенному соблюдению СВПД". Он заверил, что Тегеран отменит свои ответные меры, предпринятые после "незаконного выхода США" из сделки и "наглых нарушений со стороны" Великобритании, Франции и Германии, когда США и данные три европейские страны вернутся к выполнению своих обязательств по СВПД.

Говоря об условиях сделки, Зариф заявил, что они не поддаются обсуждению, и внесение в них изменений "исключено".

Ранее в понедельник сообщалось, что главы МИД стран-участниц СВПД позитивно отреагировали на возможность повторного присоединения к ним США.

"Министры отметили перспективу возвращения США к СВПД и подчеркнули готовность позитивно и совместно отреагировать на это", - говорилось в совместном заявлении по итогам переговоров министров в режиме видеоконференции.

В документе отмечается, что "министры договорились продолжать диалог, чтобы убедиться в имплементации соглашения всеми сторонами".

Также они подчеркнули важность сохранения СВПД.

Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из СВПД, считая это соглашение неудачным и не гарантирующим то, что Иран не сможет разработать ядерное оружие. Так, возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. А через год Тегеран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки до тех пор, пока европейские участники сделки не обеспечат экономические интересы Ирана - прежде всего в нефтяной сфере - в условиях действия американских санкций.