Факти (Болгария): шпионская сеть ГРУ в Болгарии собирала секретную информацию о НАТО

В Болгарии разоблачили «очередного российского шпиона». Известно, что высланный российский дипломат был военным атташе в этой стране. Антироссийская истерия, набирающая обороты в Болгарии, скорее всего связана с попытками США воспрепятствовать строительству «Балканского потока» под предлогом обвинений Москвы в шпионаже.

Сазанович руководил целой военной секцией в посольстве

На прошлой неделе болгарская контрразведка разоблачила очередного российского шпиона. Персоной нон грата был объявлен полковник ГРУ Василий Сазанович, занимавший пост военного атташе в посольстве РФ в Болгарии.

Это не первый случай, когда из Болгарии высылают российского шпиона, собиравшего конфиденциальную информацию, затрагивающую национальную безопасность Болгарии. Что из себя представляет высланный шпион, и чем именно он занимался в Болгарии?

Четвертый случай разоблачения российского дипломата, деятельность которого угрожает безопасности Болгарии, показывает глубину расследования деятельности российской военной разведки. В 2019 году был выслан офицер ГРУ Владимир Русяев, а в 2020 году его судьбу разделили заместитель торгового атташе Сергей Николашин и дипломат Вадим Быков. По данным болгарской контрразведки, деятельность последних координировал именно Василий Сазанович. Быков и Николашин собирали информацию о закупке американских истребителей F-16, проекте модернизации болгарской армии и работе военно-промышленного комплекса. Они вербовали болгарских граждан, имеющих доступ к запрашиваемой информации.

Данные о Сазановиче показывают, что военный атташе курировал незаконную деятельность своих высланных коллег, и именно ему они отчитывались о результатах проделанной работы. Источники Министерства обороны Республики Болгарии считают, что Сазанович руководил целой военной секцией в посольстве. Пользуясь своим положением, дипломат, объявленный нежелательным, развивал контакты с представителями военно-дипломатического корпуса и военнослужащими. Важная информация о деятельности Сазановича была получена в результате разоблачения Быкова и Николашина, поскольку именно тогда контрразведка напала на след текущих операций ГРУ на Балканах.

Решительные действия в отношении подчиненных Сазановича усилили бдительность сотрудников ведомств и структур, имеющих дело с секретной информацией. Шпионская сеть ГРУ в Болгарии собирала информацию секретного характера о планах НАТО, о проведении совместных учений и мероприятий на территории Болгарии и в Черноморском регионе. Среди приоритетных целей российской военной разведки были подразделения, организующие многонациональные учения и взаимодействия со структурами Альянса. Полковника Сазановича также интересовало присутствие вооруженных формирований и военной техники США в Болгарии.

Препятствие активным действиям России с помощью предпринятых мер в отношении ключевых фигур, руководящих процессом, нейтрализует стратегию Кремля по ведению гибридной войны, главной целью которой является подрыв единства НАТО. В унисон с агрессивным поведением России на тихом фронте представитель МИД РФ Мария Захарова публично раскритиковала политику Болгарии и Румынии в сфере обороны, заявив, что на территории Болгарии расположено оружие для нападения на Россию. Как бы Кремль ни старался выставить себя "мишенью" НАТО, именно Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский полуостров Крым. Именно Россия проводит подрывные и агрессивные действия против своих соседей и не только, пытается с помощью подобных разведывательных операций подорвать единство НАТО - пока безуспешно.

Болгарские службы показали, что могут устранить национальные угрозы нашей стране. Болгария есть и будет важным членом НАТО. Мы были свидетелями того, как в последние годы Россия проводила агрессивные действия, в том числе шпионила и отравляла противников власти. Москва продолжит действовать агрессивно, но подобные успешные контроперации демонстрируют решимость противодействовать этой агрессии.

Денис Джамбазов