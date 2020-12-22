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Интерфакс-АВН

РФ дезинформацией пытается подорвать позиции Запада на Балканах - НАТО

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: rg.ru

Брюссель. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия посредством дезинформационных кампаний действует против интересов ЕС и НАТО на Западных Балканах, и в наибольшей степени эта активность наблюдается в Сербии, Боснии и Герцеговине, а также Черногории, говорится в обнародованном в понедельник обзоре НАТО.

"Босния и Герцеговина, Черногория и Сербия больше всего подвергаются влиянию российских информационных операций, которые стараются ослабить (влияние - ИФ) ЕС и НАТО в регионе", - отмечается в документе.

Согласно утверждениям альянса, основная дезинформация, которую распространяет РФ через СМИ на сербском языке на Западных Балканах, выражается в "демонизации США и НАТО, изображении ЕС как слабого и разделенного, в прославлении российской военной мощи и превосходства ее вакцины против COVID-19, и утверждениях, что западные производители вакцины коррумпированы", а также способствовании межэтнической напряженности.

При этом НАТО ссылается на недавнее исследование Европейского парламента по дезинформации, в котором Сербия названа "трамплином для российских дезинформационных операций на Западных Балканах".

В обзоре отмечается, что создаваемый российской пропагандой контент потребляется в регионе, в котором традиционно сложился положительный образ России, и в котором на общественное мнение до сих пор влияют этнические конфликты 1990-х годов. В НАТО отмечают, что "в отличие от восточного фланга ЕС и членов НАТО, у региона нет негативного исторического опыта в отношении Москвы". В частности, по мнению альянса, в СМИ на сербском языке именно Россия предстает в наиболее положительном свете.

В результате, подчеркнули в НАТО, несмотря на данные опросов общественного мнения о предпочтении населением Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Черногории интеграции с ЕС, в Сербии снижается популярность ЕС и НАТО, и наоборот у населения преобладает положительное отношение к РФ и КНР.

"Россия в пропаганде также эксплуатировала потенциал двустороннего сотрудничества со славянскими братьями, чтобы одновременно направить сигнал Западу и завоевать сердца и умы местного населения", - говорится в документе, в котором в качестве примерна подобной активности упоминаются совместные военные учения России и Сербии.

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