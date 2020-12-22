Шойгу спрогнозировал долю современного оружия в армии России к концу 2024 года

Уровень современного оружия в российской армии к концу 2024 года составит почти 76%. Об этом заявил в понедельник, 21 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу.

«Спланированные показатели закупок современных образцов за счет принятых мер позволят довести к концу 2024 года уровень современности армии и флота до 75,9%», — сказал он на заседании коллегии министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, по его словам, с учетом действующих государственных контрактов общее количество строящихся и модернизируемых боевых кораблей дальней морской зоны составит 41 единицу.

Шойгу также подчеркнул, что вооруженные силы страны до 2025 года получат 94 самолета и вертолета, в том числе 22 истребителя пятого поколения Су-5.

Кроме того, в ходе этого совещания Шойгу сообщил, что интенсивность американской разведки вблизи российских границ в 2020 году возросла на 15% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее в этот же день американский журнал The National Interest назвал главным страхом НАТО российскую зенитную ракетную систему С-400 «Триумф».

Президент России Владимир Путин 17 декабря во время большой пресс-конференции признал, что гонка вооружений между США и Российской Федерацией есть и американские системы противоракетной обороны не помеха для новых российских вооружений.

В начале ноября британское издание The Economist написало, что ни одна страна в мире не способна настолько быстро восстановить свой военный потенциал, как это сделала Россия.