Войти
Интерфакс-АВН

Группировка ПВО на Курилах усилена системами С-300В4 - Минобороны России

699
0
+1
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений
Зенитно-ракетная система (ЗРС) С-300В4 во время тактических учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Система противовоздушной обороны (ПВО) Курильских островов в 2020 году усилена зенитными ракетными системами С-300В4, сообщил командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко.

В 2020 году "дальнейшее развитие получила система ПВО ВВО, в этом году на боевое дежурство по ПВО заступили зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4 на островах Курильской гряды, в материковой части - на системах С-400, а на Чукотке - высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, что обеспечило надежное прикрытие дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей", - сказал Жидко журналистам в кулуарах расширенного заседания коллегии Минобороны РФ в понедельник.

ВВО в начале декабря сообщил, что на Курильских островах размещена ЗРС С-300В4. Военные не уточнили, на каком из островов несет дежурство С-300В4.

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курилах.

Жидко также сообщил, что в уходящем году войска ВВО получили более 500 единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, ЗРС С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ. "В результате доля современного вооружения в войсках ВВО возросла до 55 процентов", - сказал Жидко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
БТР-82
БТР-82А
МиГ-31
МиГ-31БМ
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Су-35С
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
02.09.2020
«Оборонка» обороне
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
07.11.2017
Острый меч и прочный щит – лучшая гарантия процветания государства
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:56
  • 254
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны