Группировка ПВО на Курилах усилена системами С-300В4 - Минобороны России

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Система противовоздушной обороны (ПВО) Курильских островов в 2020 году усилена зенитными ракетными системами С-300В4, сообщил командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко.

В 2020 году "дальнейшее развитие получила система ПВО ВВО, в этом году на боевое дежурство по ПВО заступили зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4 на островах Курильской гряды, в материковой части - на системах С-400, а на Чукотке - высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, что обеспечило надежное прикрытие дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей", - сказал Жидко журналистам в кулуарах расширенного заседания коллегии Минобороны РФ в понедельник.

ВВО в начале декабря сообщил, что на Курильских островах размещена ЗРС С-300В4. Военные не уточнили, на каком из островов несет дежурство С-300В4.

С-300В4 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - комплекс на гусеничном ходу. Относится к ПВО Сухопутных войск. Его задачи: защита войск при оборонительных и наступательных операциях, противовоздушная и противоракетная оборона войсковых объектов.

За последние годы Россия значительно нарастила военную группировку на Курилах.

Жидко также сообщил, что в уходящем году войска ВВО получили более 500 единиц современной и модернизированной техники, в том числе самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, ЗРС С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ. "В результате доля современного вооружения в войсках ВВО возросла до 55 процентов", - сказал Жидко.