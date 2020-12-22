COVID-19 создал риски для выполнения гособоронзаказа, их удалось преодолеть - Шойгу

В разгар пандемии 2 млн 300 тыс. специалистов находились на самоизоляции

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Перевооружение российской армии и флота осуществлялось в условиях ограничительных мер из-за коронавируса, при этом возникла угроза невыполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В разгар пандемии 2 млн 300 тысяч специалистов находились на самоизоляции. Большинство предприятий прекратили работу. И только вмешательство Верховного главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы и не допустить снижения объёмов выпуска оборонной продукции", - сказал Шойгу в понедельник на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

По его словам, созданная в министерстве обороны система финансового мониторинга дала возможность отслеживать в условиях ограничительных мер ход исполнения ГОЗ предприятиями ОПК.