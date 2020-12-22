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Интерфакс-АВН

Российские военные помогли шести зарубежным странам в борьбе с пандемией коронавируса - Шойгу

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Военные медики
Военные медики.
Источник изображения: © EPA/PATRICK HATTORI

Основные партнеры России по ВТС - Китай, Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция и Мьянма

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия в 2020 году помогла шести странам мира в борьбе с COVID-19, всего военное сотрудничество велось с 96 государствами, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Международное военное сотрудничество в этом году охватывало 96 стран. В сфере военно-технического сотрудничества приоритетными партнёрами для нас оставались Китай, Индия, Египет, Алжир, Вьетнам, Турция и Мьянма. Продолжили укреплять союзнические отношения со странами ОДКБ, СНГ и ШОС", - заявил Шойгу на годовой коллегии ведомства в понедельник.

"Выполнили все ваши поручения по оказанию помощи населению шести иностранных государств в борьбе с пандемией", - сказал Шойгу, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

Он отметил, что ежегодное проведение форума "Армия" укрепляет международное военно-техническое сотрудничество - в 2020 году выставку посетили делегаты из 92 иностранных государств, а общее количество посетителей превысило 1,4 млн человек.

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