В новой госпрограмме вооружений будут учтены итоги военных действий в Сирии и Карабахе

Одной из основных тенденций, которые будут отражены в госпрограмме вооружений до 2033 года, станет применение беспилотных средств в военных конфликтах.

Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Планирование госпрограммы начинается практически за три года до её принятия, потому что «нужно учитывать очень много факторов и осознать все тенденции научно-технического развития в этой отрасли», пояснил он.

«Что касается тенденций, посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это ещё и ударные средства. Карабах показал, как они работают», - заявил Борисов, отметив, что при составлении госпрограммы также был учтён опыт применения высокоточного оружия в Сирии.

«Сирия многому научила. А высокоточное оружие, которое мы в Сирии применяли, я имею в виду (крылатые ракеты) «Калибр», «Х-101» и прочее? Вот вам устойчивые тенденции. Даже скажу так: оружие направленной энергии уже не фантастика, а реальность», - заключил Борисов.

Новая госпрограмма вооружений будет приниматься в 2023 году и охватит период 2024—2033 годов. Текущая госпрограмма вооружений была принята в 2018 году и рассчитана до 2027 года. Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы засекречено, известен только её общий объём.

Как заявляли в Министерстве обороны России, на её реализацию предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн - на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн - на строительство соответствующей инфраструктуры. В июле Минфин РФ на фоне пандемии и вызванных ею кризисных явлений в экономике предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5% в течение трёх лет.