Войти
Военно-промышленный курьер

В новой госпрограмме вооружений будут учтены итоги военных действий в Сирии и Карабахе

812
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Одной из основных тенденций, которые будут отражены в госпрограмме вооружений до 2033 года, станет применение беспилотных средств в военных конфликтах.

Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Планирование госпрограммы начинается практически за три года до её принятия, потому что «нужно учитывать очень много факторов и осознать все тенденции научно-технического развития в этой отрасли», пояснил он.

«Что касается тенденций, посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это ещё и ударные средства. Карабах показал, как они работают», - заявил Борисов, отметив, что при составлении госпрограммы также был учтён опыт применения высокоточного оружия в Сирии.

«Сирия многому научила. А высокоточное оружие, которое мы в Сирии применяли, я имею в виду (крылатые ракеты) «Калибр», «Х-101» и прочее? Вот вам устойчивые тенденции. Даже скажу так: оружие направленной энергии уже не фантастика, а реальность», - заключил Борисов.

Новая госпрограмма вооружений будет приниматься в 2023 году и охватит период 2024—2033 годов. Текущая госпрограмма вооружений была принята в 2018 году и рассчитана до 2027 года. Ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы засекречено, известен только её общий объём.

Как заявляли в Министерстве обороны России, на её реализацию предусмотрено 20 трлн руб., из них 19 трлн - на закупки, ремонт и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн - на строительство соответствующей инфраструктуры. В июле Минфин РФ на фоне пандемии и вызванных ею кризисных явлений в экономике предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5% в течение трёх лет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
Минфин РФ
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
14.11.2016
СМИ узнали о восстановлении технологий для производства ракетоносца Ту-160
25.10.2016
Российское оружие прошло проверку Сирией
08.12.2015
Минобороны начнет закупки Ту-160М2 до 2023 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.12 19:54
  • 148
Огневая мощь свободы
  • 22.12 19:46
  • 69
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 22.12 19:44
  • 167
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 22.12 19:44
  • 6
Интервью Юрия Борисова
  • 22.12 19:40
  • 35
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 22.12 19:34
  • 1
Путин считает, что участие военных в борьбе с COVID-19 доказывает единство народа и армии
  • 22.12 18:56
  • 254
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 22.12 18:36
  • 115
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 22.12 18:28
  • 11
Европейская безопасность: Польша в числе первых покупателей американского оружия
  • 22.12 16:26
  • 1
Сергей Шойгу: боевые возможности российской армии возросли на 13% в 2020 году
  • 22.12 16:07
  • 32
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 22.12 14:04
  • 1
Твердотельное лазерное оружие. Тогда и сегодня!
  • 22.12 13:33
  • 1
Путин заявил о недопустимости отставания России в сфере вооружений
  • 22.12 13:01
  • 2
Шойгу заявил, что боевые возможности российской армии за 2020 год возросли на 13%
  • 22.12 12:38
  • 7
Воруют… куда деваться руководству страны