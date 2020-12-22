Угрозы суверенитету Армении из-за размещения российских пограничников нет - министр обороны страны

Ереван. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян считает неверными разговоры о потере суверенитета страны из-за размещения на армяно-азербайджанской границе российских пограничников.

"О потере суверенитета можно говорить, когда не обеспечена безопасность, а шаги, которые сегодня проводятся, укрепляют и безопасность государства, и суверенитет. После обретения независимости Армения стала членом ОДКБ, безопасность границ (границы Армении с Ираном и Турцией - ИФ) обеспечивается совместным армяно-российским контингентом, размещена российская военная база. Подписано множество документов, которые укрепляют нашу безопасность, к примеру объединенная армяно-российская группировка войск. Все это направлено на укрепление нашей безопасности", - сказал Арутюнян в интервью телепрограмме "Зинуж" Минобороны Армении.

По его словам, в соответствии с договоренностями с РФ, российские пограничные силы размещаются на участке автодороги Горис - Капан в Сюникской области.

"Автодорогу берут под контроль пограничные силы России, наши погрансилы размещаются за ними, визуально обеспечивая безопасность второй линии, после них стоят подразделения армии. То же самое с азербайджанской стороны. Достигнута договоренность с азербайджанской стороной, что между дорогой и пограничниками не будет подразделений армии", - отметил глава Минобороны.