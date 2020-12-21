Nikkei Asia (Япония): что стоит за заявлениями Путина о военном союзе с Китаем

Директор Московского Центра Карнеги говорит, что Кремль ценит свою независимость, но хочет, чтобы Байден был осторожнее в отношениях с Россией и Китаем

Президент России Владимир Путин впервые публично упомянул о возможности военного союза России и Китая, но Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги, сказал Nikkei Asia, что настоящее смысл этого заявления Москвы состоит в том, чтобы послать "сдерживающий сигнал" новой администрации президента США Байдена.

22 октября Путин на встрече отечественных и зарубежных экспертов по российским делам заявил, что, хотя России в настоящее время военный союз с Китаем не нужен, "теоретически это вполне возможно". Это вызвало обеспокоенность в мировых политических кругах.

Каковы же настоящие намерения Путина?

Дмитрий Тренин, ведущий российский эксперт по внешней политике с многолетним военным опытом, приобретенным в бывшем Советском Союзе и России, сказал в интервью, что этим Путин хотел послать Вашингтону сигнал о том, что США не должны усиливать напряженность в отношениях с Россией и Китаем.

"Хотя Россия и Китай вряд ли создадут сейчас военный альянс, ожидается, что Путин время от времени будет подавать сигнал о том, что США должны осознавать эту возможность и что они должны быть более осторожными в своих отношениях с Россией и Китаем", - сказал он.

Шансы на улучшение отношений США с Россией и Китаем при администрации Байдена невелики. Байден будет делать жесткие заявления по вопросам, которых избегает действующий президент Трамп, таким, как права человека и демократия, "продолжая экономические санкции против России под самыми разными предлогами", - сказал Тренин. Он добавил, что Вашингтон потребует от Москвы больших уступок в обмен на снятие санкций.

Но Тренин полагает, что Россия и Китай вряд ли будут сейчас двигаться в сторону военного союза, потому что главная задача Москвы - "оставаться независимым игроком".

"Если дальнейшее усиление напряженности между США и Китаем четко разделит мир на два блока, у России не будет другого выбора, кроме как присоединиться к лагерю под руководством Китая и фактически попасть в подчиненный статус", - заметил Тренин, добавив, что "этот сценарий абсолютно невыгоден для России".

Если бы Байден ослабил напряженность в отношениях между США и Китаем, Россия оказалась бы в тяжелом положении: испорченные отношения России с США и Европой продолжились бы, но Пекин дважды подумал бы, прежде чем углублять свои связи с Москвой, которая сталкивается с западными санкциями. В результате, по словам Тренина, "России придется принимать трудные решения как с точки зрения геополитики, так и экономики".

Урегулировав затяжной пограничный спор на Дальнем Востоке, Россия и Китай установили стратегическое партнерство и вошли в "медовый месяц" двусторонних отношений. Однако Тренин отметил, что Байден считает нынешние отношения России и Китая "неестественными и несостоятельными".

Будущий президент США считает, что "Китай свысока смотрит на Россию и просто использует ее в своих интересах".

Что касается военной ситуации, то, если отношения между США и Китаем и между США и Россией будут ухудшаться, то в Азии может резко обостриться гонка вооружений, и прежде всего, в ракетной области. "Острая конкуренция в сфере вооружений в Азии весьма вероятна, - сказал Тренин, - поскольку США хотят сохранить свое военное превосходство над Россией и Китаем. Америка перестанет грозить размещением в этом регионе новых ракет малой и средней дальности только в том случае, если Китай пойдет здесь на серьезные уступки".

Ёхэй Исикава (Yohei Ishikawa)