Войти
Lenta.ru

Появилась версия о роли робота «Федора» в появлении новой трещины на МКС

40
0
0
Робот «Федор»
Робот «Федор».
Источник изображения: Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ

Новая трещина, из-за которой на Международной космической станции (МКС) произошла утечка кислорода, могла появиться из-за робота «Федора», которого в 2019 году доставили на орбиту. Корпус мог быть поврежден при неаккуратном перемещении андроида, заявил РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

Он напомнил, что антропоморфного робота перемещали через промежуточную камеру из корабля «Союз МС-14» на станцию и обратно, причем такой маршрут переноса не был заранее запланирован. Автоматическая стыковка «Союза МС-14» с роботом к модулю «Поиск» не состоялась из-за того, что на МКС оказался не подключен один из кабелей системы сближения «Курс».

«В результате корабль пришлось стыковать к агрегатному модулю "Звезда" и затем тащить робота "Федора" через узкую промежуточную камеру, — сказал Хохлов. — Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе».

Ранее стало известно, что в корпусе МКС образовалась еще одна дыра. Предположительно, она находится в промежуточной камере модуля «Звезда». В Центре управления полетами попросили экипаж укладывать мешки и покрывала на различные места, чтобы сузить район поиска утечки. До момента, когда ее найдут, космонавтам предложили держать камеру постоянно закрытой для экономии воздуха.

Антропоморфный робот-спасатель FEDOR создан «Андроидной техникой» и Фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. У него был свой аккаунт в Twitter, который в 2019 году был признан «Роскосмосом» как официальный. Его удалили вскоре после появления поста с оскорблением космонавтов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фёдор
Компании
МЧС
Роскосмос
ФПИ
Проекты
МКС
Робот
Союз ПКК
Похожие новости
28.08.2019
Сделано не в России: Рогозин открестился от неудачи Федора
28.08.2019
Второе поколение "Федоров" лишат ног
21.08.2019
Робот "Федор" полетит в космос с игрушкой Машей
22.07.2019
Рогозин рассказал, что робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели
10.06.2019
Робота "Федора" уменьшили перед полетом на МКС
12.04.2019
"Роскосмос" получил антропоморфного робота FEDOR
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:29
  • 1
"Это красивый ход": Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США