Доставить кислород на МКС планируется в феврале - Рогозин

Омск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Доставка кислорода к Международной космической станции, где происходит утечка воздуха, запланирована на февраль, ситуация на МКС находится под контролем, сообщил в субботу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура, уже запас кислорода в нем есть. В случае необходимости мы можем использовать наши отношения с NASA, и часть груза, в том числе кислород, отправить с американским грузовиком. Поэтому еще раз говорю: волноваться не надо, все нормально, все под контролем", - подчеркнул Рогозин.

В то же время, он назвал "звоночком" периодически возникающие на МКС проблемы.

"МКС стареет. Модули, которые были в основе Международной космической станции - это наши, российские модули, по технологиям - еще советские, которые мы заимствовали еще со станции "Мир". Ресурс этих модулей - 15 лет. Теперь посчитайте, сколько МКС летает. Скоро будет в 2 раза больше своего ресурса. Поэтому очевидно, что в определенных старых конструкциях станции, которые были запущены еще тогда, соответственно происходят определенные проблемы с усталостью металла. Именно поэтому мы сейчас задумались о создании новой российской национальной станции", - сказал глава Роскосмоса.

Рогозин предположил, что МКС сможет прослужить, возможно, до 2028 года.

"Сколько МКС прослужит вот с такими проблемами, которые стали нарастать - думаю, что до 2024 года точно, возможно, до 2028-го. Проблемы, которые сейчас есть (...) - мы вылечим эти проблемы, мы найдем, конечно - возможно, это микрометеориты, которые влияют на корпус станции, возможно, это усталостные какие-то процессы. Мы это вылечим безусловно. Но это все равно ставит вопрос о том, что всему свое время", - отметил Рогозин.

Как сообщалось, об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмос" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха изолировано временными средствами.