Запаса воздуха на МКС достаточно, ситуация не серьезна - "Роскосмос"

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Резервов воздуха на Международной космической станции (МКС) достаточно, ситуация не серьезна, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"(Запасы воздуха - ИФ) известны. На память не помню, но его там достаточно", - сказал Крикалев.

По его словам, "ситуация никак не серьёзна".

Ранее в ходе переговоров экипажем МКС, трансляцию которых ведет NASA, представитель ЦУП сообщил, что установить место утечки воздуха на МКС необходимо в ближайшее время потому, что резервы воздуха на станции подходят к концу.

"Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", - сказал представитель ЦУП.

29 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что трещина, обнаруженная в модуле "Звезда" российского сегмента МКС, возможно, не является местом утечки воздуха на станции.

"Может быть, оно и не там. Я разговаривал с экипажем, который прилетел, и мы говорили, что же там с этой трещиной, которую сейчас все подозревают", - сказал Крикалёв журналистам на брифинге по случаю 20-летия полета МКС в пилотируемом режиме.

Он также сообщил, что в настоящее время специалисты продолжают поиск причин разгерметизации.

30 октября в "Роскосмосе" назвали преждевременными озвученные некоторыми СМИ выводы о происхождении трещины из-за внешнего воздействия.