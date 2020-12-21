Плавмастерская Балтфлота по пути в Сирию зашла в кипрский Лимасол пополнить запасы топлива и воды

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Плавучая мастерская ПМ-82 совершила деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр), сообщил в субботу Балтийский флот (БФ).

"Во время делового захода экипаж плавучей мастерской осуществит пополнение запасов топлива и воды, затем продолжит переход в сирийский порт Тартус", - сказано в сообщении.

ПМ-82 30 ноября вышла из Балтийска и отправилась в Средиземное море для выполнения задач по предназначению.

"В двадцатых числах декабря плавмастерская прибудет к месту назначения, где приступит к выполнению задач по обеспечению технической готовности кораблей и подводных лодок оперативного соединения ВМФ России, выполняющих задачи в этом регионе", - информирует штаб БФ.

В Средиземноморье на постоянной основе действует эскадра российского Военно-морского флота из десятка боевых кораблей и судов обеспечения. Ранее российские корабли и подлодки наносили из акватории Средиземного моря удары крылатыми ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.

В составе экипажа ПМ-82 находятся профильные специалисты, способные оперативно осуществлять различные виды ремонта кораблей и подводных лодок. Технические помещения плавучей мастерской представляют собой небольшие цеха со всем необходимым оборудованием. Вспомогательное судно может оказывать техническую поддержку кораблям непосредственно в море и в местах базирования, сообщает Балтфлот.