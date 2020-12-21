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Интерфакс-АВН

Испытания более мощной версии "Ангары" начнутся к 2027 году - Рогозин

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Вывоз «Ангара-А5» на стартовый комплекс
Вывоз «Ангара-А5» на стартовый комплекс.
Источник изображения: МО РФ

Омск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Испытания ракеты "Ангара-А5В" с водородным двигателем начнется к 2027 году, сообщил в субботу журналистам в Омске генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы планируем к 2027 году начать испытания уже более мощной версии "Ангары", которая здесь будет тоже сделана, в Омске. Это "Ангара-А5В". Почему "В"? "В" - это водородный двигатель мощнейший, который будет установлен в третьей ступени, и это позволит на "Ангаре-5В" выводить полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту примерно в два раза больше, чем "Протонами" сегодня. "Протон" - около 20 тонн, а эта будет около 40 тонн", - сказал Рогозин.

По его словам, новая ракета расширит возможности России по выводу на орбиту полезной нагрузки.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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