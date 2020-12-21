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Интерфакс-АВН

Аппарат "Луна-25" отправится на Луну в октябре 2021 года - Рогозин

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Станция "Луна-25"
Станция "Луна-25".
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Омск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Роскосмос планирует отправить аппарат на Луну осенью следующего года, сообщил в субботу журналистам в Омске генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

""Луна" у нас стартует в октябре следующего года. Называется "Луна-25". Аппарат уже практически готов, разработчиком его является Производственное объединение имени Лавочкина в подмосковных Химках. Этот аппарат технологически должен подтвердить наши компетенции, мягко посадить аппарат на Луну. После этого мы отправляем туда "Луну-26". (...) Это орбитальный аппарат дистанционного зондирования Луны, он должен детально отснять нам места всех наших будущих посадок", - сказал Рогозин.

После этого, по его словам, к спутнику Земли отправится "Луна-27".

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