Аппарат "Луна-25" отправится на Луну в октябре 2021 года - Рогозин

Омск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Роскосмос планирует отправить аппарат на Луну осенью следующего года, сообщил в субботу журналистам в Омске генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

""Луна" у нас стартует в октябре следующего года. Называется "Луна-25". Аппарат уже практически готов, разработчиком его является Производственное объединение имени Лавочкина в подмосковных Химках. Этот аппарат технологически должен подтвердить наши компетенции, мягко посадить аппарат на Луну. После этого мы отправляем туда "Луну-26". (...) Это орбитальный аппарат дистанционного зондирования Луны, он должен детально отснять нам места всех наших будущих посадок", - сказал Рогозин.

После этого, по его словам, к спутнику Земли отправится "Луна-27".