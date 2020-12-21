Численность "Юнармии" превысила 740 тыс. человек - Минобороны России

Более тысячи участников движения стали курсантами высших военно-учебных заведений

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Пятый внеочередной слёт движения "Юнармия" прошёл в Национальном центре управления обороной РФ в субботу, сообщает Минобороны России.

"В рамках слёта были подведены итоги 2020 года, решены важные организационные вопросы, а также были намечены ключевые направления дальнейшего развития движения", - сказано в сообщении.

Начальник Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооружённых сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов отметил на слёте, что "Юнармия" сегодня "это инициативный, узнаваемый и востребованный передовой отряд молодежи, насчитывающий более 740 тысяч юношей и девушек".

Он подчеркнул, что уходящий год отмечен хорошими результатами в области профессионального самоопределения. Также немаловажно отметить, что более тысячи юнармейцев стали курсантами высших военно-учебных заведений.

"Важно и дальше увлекать ребят спортом, наукой, техникой, творчеством, нужными и полезными для общества начинаниями. Воспитывать молодежь, которая будет гордиться своей страной, её достижениями и историей, будет связывать с Россией свое будущее и, конечно же, будет отстаивать ее национальные интересы", - подчеркнул Картаполов, чьи слова приведены в сообщении.

В ходе слёта состоялась церемония награждения участников смотра-конкурса региональных отделений движения "Юнармия" на кубок заместителя министра обороны - начальника ГВПУ Вооружённых сил РФ за 2020 год.