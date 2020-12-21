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Интерфакс-АВН

Виновных за поражение в карабахской войне следует привлечь к ответственности по конкретным эпизодам - премьер Армении

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Источник изображения: militarynews.ru

Допущенные на протяжении долгих лет системные ошибки создают угрозу для государственных институтов страны

Ереван. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что виновные за поражение в карабахской войне должны понести наказание.

"Я, по должности, несу всю ответственность за произошедшее. И со смирением приму любой вердикт нашего народа. Но я также не могу не сказать, что институт "козла отпущения" хорош для разрядки гнева, но абсолютно бесполезен для полного и глубоко понимания произошедшего, а это необходимо для построения будущего. Сказанное не означает, что обстоятельства войны не должны быть изучены, а виновные по конкретным эпизодам не должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - сказал Пашинян в телеобращении к народу в связи с объявлением в стране трехдневного траура по погибшим в карабахской войне.

По его словам, произошедшее не могло быть последствием ошибок одного или нескольких человек, одного или нескольких лет.

"Мы совершали ошибки на протяжении долгих лет, они носили системный, содержательный характер. Эти ошибки привели к таким результатам, которые создают угрозу для наших государственных институтов", - отметил Пашинян.

Он сказал, что необходимо строить "сильное будущее", а "судьбу власти должен решать только народ, а не элитные круги".

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Армения
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