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Интерфакс-АВН

Премьер Армении: в последние дни удалось избежать возобновления военных действий у южных границ страны

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Сбор добровольцев, после объявления военного положения и всеобщей мобилизации в Ереване, Армения, 27 сентября 2020
Сбор добровольцев, после объявления военного положения и всеобщей мобилизации в Ереване, Армения, 27 сентября 2020.
Источник изображения: © REUTERS / Melik Baghdasaryan

Пограничные войска России присутствуют в данном районе, что создает новую ситуацию в сфере безопасности

Ереван. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - В течение нескольких последних дней близ Сюникской области на юге Армении удалось избежать возобновления боевых действий, которые могли перенестись на территорию республики, заявил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На участке Сюника ведется процесс уточнения границ с Азербайджаном. ВС Армении, пограничные силы размещаются на международно-признанных границах. Это привносит определенные изменения, сложности и неудобства в знакомую нам атмосферу. Звучат эмоциональные оценки, что происходящее угрожает потерей Сюника. Но реальность в обратном. Все это делается для гарантирования безопасности Сюника", - сказал Пашинян в телеобращении к народу в связи с объявлением в стране трехдневного траура по погибшим в карабахской войне.

По его словам, в течение последних нескольких дней за пределами международно-признанных границ Армении была вероятность возобновления боевых действий.

"Если бы эта эскалация произошла на данном участке, то она перенеслась бы в Сюникскую область Армении со всеми вытекающими последствиями. Сегодня, размещаясь на наших международно-признанных границах, мы создаем новые гарантии для Сюника. Сегодня пограничные войска России полностью вовлечены в Сюнике, что создает новую ситуацию в сфере безопасности", - отметил Пашинян.

Вместе с тем он заявил, что в результате изменений возникают транспортные, логистические проблемы, беспрепятственная работа ряда автодорог может быть усложнена.

"Но это решаемые вопросы, и мы прикладываем для этого все усилия, в том числе, чтобы иметь трехсторонний документ", - сказал премьер Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что процесс уточнения государственной границы между Арменией и Азербайджаном на участке Сюникской области и населенных пунктов Кубатлу и Зангелан сталкивается с трудностями, поскольку основная дорога, связывающая город Горис с городом Капан (Сюникская область на юге Армении), в частности, 21-километровый участок дороги, в рамках логики границ советских времен, выходит местами за пределы территории Армении.

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