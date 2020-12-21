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ТАСС

Со стартового комплекса для "Ангары" на Восточном будет осуществляться до 10 пусков в год

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Изготовление конструкций кабель-заправочной башни для стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный
Изготовление конструкций кабель-заправочной башни для стартового комплекса ракеты-носителя «Ангара» на космодроме Восточный.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил активное строительство второй очереди космодрома

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Со стартового комплекса для "Ангары" на Восточном планируется осуществлять до десяти грузовых и пилотируемых пусков в год, сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы видим, как динамично развивается проект. Активно идет строительство второй очереди космодрома. Из сотни объектов возводятся уже порядка сорока. На новом стартовом комплексе будут выполняться до десяти грузовых и пилотируемых пусков в год", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда в ДФО.

По словам Трутнева, Россия получит современный универсальный космодром на собственной территории, все основные запуски будут осуществляться именно с Восточного.

Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующую инфраструктуру. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года. Первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.

Драйвер экономики

Запуск нового космодрома на Дальнем Востоке станет важным этапом укрепления космонавтики и науки РФ, а также новым драйвером развития дальневосточной экономики, сообщил вице-премьер.

"На Дальнем Востоке прошел очередной запуск ракеты с нового российского космодрома. Строительство и запуск нового космодрома - важный этап укрепления российской космонавтики и науки. Это новые компетенции для Амурской области, новый драйвер для развития экономики дальневосточного макрорегиона", - цитирует Трутнева пресс-служба аппарата полпреда в ДФО.

Он также отметил, что сегодня был выполнен еще один шаг по развитию космодрома: успешно прошел первый полностью коммерческий старт с Дальнего Востока.

"Запуск иностранных аппаратов при помощи российских средств выведения укрепляет позиции нашей страны на международных рынках", - сказал Трутнев.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
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