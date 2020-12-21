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ТАСС

Роскосмос осуществит около шести пусков с Восточного по программе OneWeb в 2021 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В этом году также планировались четыре пуска, но их отложили из-за пандемии, отметил глава госкорпорации

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 18 декабря. / ТАСС/. Роскосмос планирует осуществить в 2021 году примерно шесть запусков британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный. Об этом заявил в пятницу журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Нагрузка на Восточный в следующем году будет намного выше: это и пуски OneWeb (их будет шесть примерно, может, даже больше), это и лунная миссия, что крайне важно", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, в этом году планировалось четыре пуска по программе, однако из-за пандемии производство космических аппаратов было приостановлено. "К концу года только была доставлена одна связка - 36 аппаратов. Их мы и запустили сегодня. Но эти запуски никуда не пропадают, они перейдут на 2021 год", - пояснил он, подчеркнув, что уже в конце февраля Роскосмос планирует возобновить пуски на Восточном.

Первые шесть спутников британской компании OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля этого года в космос были выведены еще 34 спутника, а 21 марта - еще 34 аппарата. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в пятницу. На орбиту были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34 - 36 аппаратов.

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