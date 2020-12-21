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Интерфакс-АВН

Участники Fleet Forum познакомились с возможностями автоматизированной системы мониторинга объектов "АСМ ЭРА"

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ЭРА ГЛОНАСС
Система ЭРА ГЛОНАСС.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - АО "ГЛОНАСС" представило автоматизированную систему мониторинга объектов ("АСМ ЭРА") на базе ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" на прошедшем в Москве форуме, посвященном вопросам управления корпоративным автопарком, сообщает пресс-служба компании.

"Реализованная по принципу облачных технологий "АСМ ЭРА" позволяет вести мониторинг перемещения транспортных средств (в том числе на маршрутах различной конфигурации), получать уведомления о нарушениях и отклонениях по SMS и электронной почте, контролировать функционирование навесного оборудования и расход топлива", - отмечалось в докладе директора департамента продуктов мониторинга АО "ГЛОНАСС" Сергея Мусланова.

По информации пресс-службы, спикер рассказал о специфике использования системы для мониторинга спецтехники, пассажирского транспорта, опасных и скоропортящихся грузов, проинформировал слушателей о том, что АО "ГЛОНАСС" является участником "дорожной карты" по формированию системы контроля скоропортящихся грузов.

"АСМ ЭРА" отличается высокой масштабируемостью: она дает возможность построить высоконагруженную навигационно-информационную систему с контролем до 2 млн подвижных объектов и поддержкой более 100 видов оборудования, передающего данные по каналам мобильной и УКВ-связи", - отмечается в сообщении пресс-службы, распространенном в пятницу.

Ещё одним преимуществом системы является высокая доступность: собственная сеть подвижной связи АО "ГЛОНАСС" реализована по модели Full- & Multi-MVNO на базе радиопокрытия четырех операторов связи (МТС, МегаФон, Билайн, Tele2) во всех регионах РФ, что обеспечивает максимальную зону обслуживания и надежность.

В ходе презентации отмечалось, что получение объективной информации о параметрах выполнения транспортной работы способствует снижению стоимости владения автопарком (до 30%) и простоев (до 15%). Автоматизация процессов планирования сокращает расходы на ФОТ (фонд оплаты труда) административного персонала, что на 20% повышает уровень эффективности эксплуатации транспорта.

Кроме того, контроль за нарушениями ПДД водителями автопарков способствует сокращению расходов на ремонт автомобилей на 10%. А бережливое отношение к эксплуатации транспортных средств и предотвращение фактов ненормативного использования ГСМ позволяет сократить расход топлива на 15-30%. По оценке специалистов, применение "АСМ ЭРА" способствует снижению потерь от нецелевого использования транспорта (до 50%).

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Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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