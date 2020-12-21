Процедура сертификации беспилотных авиасистем должна быть максимально упрощена - Нерадько

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Вопросы сертификации беспилотных авиационных систем и интеграции их в национальное воздушное пространство обсуждены на совещании, которое прошло в промышленно-производственном комплексе компании "Кронштадт", сообщает пресс-служба компании.

"Мы должны максимально упростить задачу сертификации для беспилотных авиасистем, перевести часть требований из нормативно-правовых в разряд нормативно-технических. Большой объем работ уже выполнен, и Росавиация совместно с российскими компаниями-разработчиками беспилотников должна стать лидером по внедрению БЛА в общее воздушное пространство", - заявил на совещании первый заместитель министра транспорта РФ - руководитель Росавиации Александр Нерадько, которого цитирует пресс-служба.

Он сообщил, что разработанная Минтрансом России Концепция интеграции беспилотных авиационных систем в единое воздушное пространство РФ находится на финальном этапе согласования, этот документ должен стать основой для дальнейшего развития беспилотной авиации в стране.

"Беспилотный транспорт становится реальностью уже сегодняшнего дня, и интеграция БАС в сферу гражданской авиации, включая их сертификацию, является одной из приоритетных задач ведомства, - отметил Нерадько.

В сообщении приводятся слова генерального конструктора компании "Кронштадт" Николая Долженкова, который сказал: "Стратегия компании - базируясь на технологиях, достигнутых в милитари-программах, создать условия для интеграции наших БЛА в сферу гражданской авиации, диверсифицировать нашу продукцию. Это позволит получить первый в стране сертифицированный гражданский беспилотный комплекс".

Он сообщил, что сейчас компания разрабатывает на основе беспилотника "Орион" пилотный проект, на котором будут отрабатываться необходимые для внедрения БЛА в общее воздушное пространство технологии.

Среди основных задач, которые сможет выполнять гражданская версия комплекса, генеральный конструктор обозначил многоспектральный мониторинг, полеты в экстремальных ситуациях, контроль Северного морского пути, а также доставку грузов.

"Также "Кронштадт" меняет структуру предприятия, чтобы быть сертифицированным в качестве разработчика гражданской авиационной техники: уже создано управление сертификации БВС, управление безопасности полетов, усилено и приведено к стандартам управление по качеству. Совместно с Росавиацией мы уточнили сертификационный базис. Также согласовали предварительный порядок сертификации двигателя и его дальнейших модификаций и готовим заявку на получение сертификата разработчика авиационной техники", - отметил Долженков.

Компания "Кронштадт" первой в России в ноябре 2019 года подала заявку в Федеральное агентство воздушного транспорта на сертификацию беспилотной авиационной системы массой более 1 тонны.

На совещании отмечалось, что 43 страны уже разработали правила использования БВС в общем воздушном пространстве. Однако это касается только беспилотников с небольшой массой, нормы интеграции крупноразмерных БВС еще предстоит создать - в настоящее время их разрабатывает международная организация ИКАО. Правила будут контролировать все аспекты: от утверждения норм летной годности воздушных судов, лицензирования летного состава до установления требований по экологической безопасности. Планируется, что основной пакет стандартов будет разработан к 2024 году.