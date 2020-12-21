The Guardian (Великобритания): ВМС США должны занять «более жесткую позицию» в отношении Китая и России

В новом масштабном докладе руководства ВМС США Пекин и Москва названы «непреклонными соперниками». Кроме того, в документе говорится, что для сдерживания «экспансионистских» планов России и Китая США намерены модернизировать флот и максимально использовать пресловутые операции «по обеспечению свободы навигации».

Пентагон предупредил, что военно-морские силы США будут более решительно реагировать на акты агрессии, экспансионизма и нарушения международного законодательства, упомянув, в частности, Пекин, который часто критикуют за его экспансионистские амбиции в Южно-Китайском море.

В новом масштабном докладе, подписанном главами Корпуса морской пехоты США, ВМС США и Береговой охраны США, говорится, что "основанный на нормах международный порядок вновь подвергается нападкам" и что с 2015 года обстановка в плане безопасности радикальным образом изменилась.

В этом докладе говорится, что Китай и Россия сегодня являются "непреклонными соперниками" Соединенных Штатов, и что Китай представляет собой "самую актуальную долгосрочную стратегическую угрозу".

"Китай - это единственный соперник, обладающий и экономическим, и военным потенциалом для того, чтобы стать долгосрочным и всеобъемлющим вызовом для Соединенных Штатов", - говорится в докладе.

"Он [Китай] стремится подорвать международную систему регулирования судоходства, блокировать доступ к традиционным логистическим узлам, препятствовать свободе судоходства, контролировать использование ключевых морских проливов, помешать нашему участию в урегулировании региональных споров и вытеснить Соединенные Штаты с позиции предпочтительного партнера для стран по всему миру".

В настоящее время Китай активно занимается модернизацией и расширением своего военного потенциала. За последние два десятилетия китайские военно-морские силы увеличились в размерах в три раза, став самыми крупными в мире. Китай ведет агрессивную экспансионистскую политику в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, проводя там свои военные учения, а также в Тайваньском проливе, где он практически ежедневно пересекает границы зоны опознавания противовоздушной обороны Тайбэя. В ответ на это Соединенные Штаты увеличили активность своих ВМС в этом регионе и ввели против Китая санкции.

"Наши военно-морские силы, развернутые по всему миру, ежедневно сталкиваются с китайскими и российскими военными кораблями и самолетами", - говорится в документе. В докладе также сделан акцент на "растущей агрессивности" этих двух стран, а Китай назван "самой актуальной долгосрочной стратегической угрозой".

Последний инцидент между китайскими и американскими военно-морскими силами произошел в августе, когда, как заявил Пекин, его силы заставили один американский военный корабль покинуть воды спорного Парасельского архипелага.

Пекин претендует практически на все острова Южно-Китайского моря, с чем не согласны другие страны этого региона, включая Вьетнам, Малайзию, Филиппины и Бруней.

Чтобы противостоять Китаю, Соединенные Штаты стали чаще отправлять свои корабли в этот регион для проведения операций "по обеспечению свободы навигации".

В докладе Пентагона говорится, что в случае конфликта и Китай, и Россия, вероятнее всего, попытаются захватить территории до того, как Соединенные Штаты и их союзники смогут эффективно отреагировать.

Чтобы сохранить стратегическое преимущество перед китайскими военно-морскими силами, Соединенные Штаты планируют модернизировать свои ВМС, расширив их за счет менее крупных, более маневренных и даже беспилотных кораблей.

Кроме того, американские корабли "примут на себя ожидаемые тактические риски и займут более активную позицию в наших ежедневных операциях".

Составители доклада обвинили Россию и Китай в том, что они применяют все инструменты влияния с целью подрыва и перестраивания международной системы в их интересах и что они шаг за шагом предпринимают "целый ряд враждебных мер", которые, однако, не влекут за собой военного ответа.

Хелен Дэвидсон (Helen Davidson)