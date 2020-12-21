Войти
ИноСМИ

The Guardian (Великобритания): ВМС США должны занять «более жесткую позицию» в отношении Китая и России

26
0
0
Американские матросы поднимают национальный флаг во время учений в Южно-Китайском море
Американские матросы поднимают национальный флаг во время учений в Южно-Китайском море.
Источник изображения: © AP Photo, Pool Photo via AP, File

В новом масштабном докладе руководства ВМС США Пекин и Москва названы «непреклонными соперниками». Кроме того, в документе говорится, что для сдерживания «экспансионистских» планов России и Китая США намерены модернизировать флот и максимально использовать пресловутые операции «по обеспечению свободы навигации».

Пентагон предупредил, что военно-морские силы США будут более решительно реагировать на акты агрессии, экспансионизма и нарушения международного законодательства, упомянув, в частности, Пекин, который часто критикуют за его экспансионистские амбиции в Южно-Китайском море.

В новом масштабном докладе, подписанном главами Корпуса морской пехоты США, ВМС США и Береговой охраны США, говорится, что "основанный на нормах международный порядок вновь подвергается нападкам" и что с 2015 года обстановка в плане безопасности радикальным образом изменилась.

В этом докладе говорится, что Китай и Россия сегодня являются "непреклонными соперниками" Соединенных Штатов, и что Китай представляет собой "самую актуальную долгосрочную стратегическую угрозу".

"Китай - это единственный соперник, обладающий и экономическим, и военным потенциалом для того, чтобы стать долгосрочным и всеобъемлющим вызовом для Соединенных Штатов", - говорится в докладе.

"Он [Китай] стремится подорвать международную систему регулирования судоходства, блокировать доступ к традиционным логистическим узлам, препятствовать свободе судоходства, контролировать использование ключевых морских проливов, помешать нашему участию в урегулировании региональных споров и вытеснить Соединенные Штаты с позиции предпочтительного партнера для стран по всему миру".

В настоящее время Китай активно занимается модернизацией и расширением своего военного потенциала. За последние два десятилетия китайские военно-морские силы увеличились в размерах в три раза, став самыми крупными в мире. Китай ведет агрессивную экспансионистскую политику в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, проводя там свои военные учения, а также в Тайваньском проливе, где он практически ежедневно пересекает границы зоны опознавания противовоздушной обороны Тайбэя. В ответ на это Соединенные Штаты увеличили активность своих ВМС в этом регионе и ввели против Китая санкции.

"Наши военно-морские силы, развернутые по всему миру, ежедневно сталкиваются с китайскими и российскими военными кораблями и самолетами", - говорится в документе. В докладе также сделан акцент на "растущей агрессивности" этих двух стран, а Китай назван "самой актуальной долгосрочной стратегической угрозой".

Последний инцидент между китайскими и американскими военно-морскими силами произошел в августе, когда, как заявил Пекин, его силы заставили один американский военный корабль покинуть воды спорного Парасельского архипелага.

Пекин претендует практически на все острова Южно-Китайского моря, с чем не согласны другие страны этого региона, включая Вьетнам, Малайзию, Филиппины и Бруней.

Чтобы противостоять Китаю, Соединенные Штаты стали чаще отправлять свои корабли в этот регион для проведения операций "по обеспечению свободы навигации".

В докладе Пентагона говорится, что в случае конфликта и Китай, и Россия, вероятнее всего, попытаются захватить территории до того, как Соединенные Штаты и их союзники смогут эффективно отреагировать.

Чтобы сохранить стратегическое преимущество перед китайскими военно-морскими силами, Соединенные Штаты планируют модернизировать свои ВМС, расширив их за счет менее крупных, более маневренных и даже беспилотных кораблей.

Кроме того, американские корабли "примут на себя ожидаемые тактические риски и займут более активную позицию в наших ежедневных операциях".

Составители доклада обвинили Россию и Китай в том, что они применяют все инструменты влияния с целью подрыва и перестраивания международной системы в их интересах и что они шаг за шагом предпринимают "целый ряд враждебных мер", которые, однако, не влекут за собой военного ответа.


Хелен Дэвидсон (Helen Davidson)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Бруней
Великобритания
Вьетнам
Китай
Малайзия
Россия
США
Тайвань
Филиппины
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.02.2019
Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов
30.10.2017
Пять мест, где в 2018 году может начаться третья мировая война (Aftonbladet, Швеция)
19.02.2016
КНР встретила российские подлодки ракетами
31.03.2015
Тихий, но конфликтный
19.12.2012
Китайский фактор АСЕАН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:18
  • 84
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95