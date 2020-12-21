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Интерфакс-АВН

Соглашение по Карабаху в целом выполняется - Путин

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Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией последовательно реализуется, российские миротворцы делают все, чтобы ситуация в Нагорном Карабахе не обострялась, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорно-карабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации. Поэтому мы стремились следовать ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями - РФ, Францией и США", - сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ, которое проходит в режиме видеоконференции.

Он напомнил, что 9 ноября было подписано трехстороннее заявление России, Азербайджана и Армении. "Важно, что оно в целом последовательно реализуется. Размещенные вдоль линии соприкосновения российские миротворцы делают все, чтобы не допустить нового обострения обстановки", - сказал Путин.

Перед международным сообществом теперь, отметил он, в том числе перед странами СНГ, стоит важная задача оказания помощи пострадавшим районам в решении гуманитарных проблем, связанных, в том числе, с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, в защите и восстановлении памятников истории, религии и культуры.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ОБСЕ
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