Начальник генштаба министерства обороны предупреждает: «Россия демонстрирует силу у берегов Великобритании» (The Telegraph, Великобритания)

Россия демонстрирует военную силу — так глава генштаба минобороны Великобритании отреагировал на прохождение 10 российских военных кораблей вблизи территориальных вод этой страны. При этом генерал Картер пообещал создать угрозу на «заднем дворе России» — в Баренцевом, Балтийском и Черном морях.

Две недели назад десяток военных кораблей и боевые самолеты Северного, Балтийского и Черноморского флотов России устроили "демонстрацию силы в водах у берегов Великобритании и Ирландии", заявил генерал сэр Ник Картер (Nick Carter).

Выступая с ежегодной речью в Королевском институте оборонных исследований (Royal United Services Institute), начальник генштаба минобороны заявил: "Они играют мускулами у нас на заднем дворе, причем, делают это в демонстративной форме, чего не наблюдалось со времен холодной войны. Чтобы дать понять российскому режиму, что мы не будем закрывать глаза и терпеть, если они будут обострять напряженность и осуществлять эскалацию, необходимо обладать жесткой силой в виде обычных вооружений, например, военных кораблей и самолетов, а также менее традиционных средств, таких как кибероружие. Нам необходимо создать угрозу на их заднем дворе - будь то Баренцево море, Крайний Север, Балтийское или Черное море".

Генерал Картер также заявил, что давно ожидаемый Комплексный обзор приоритетов в области внешней политики, обороны и безопасности, который должен быть опубликован январе, предполагает начало самой масштабной реорганизации британской армии за последние несколько десятилетий.

Не называя конкретных планов закупки вооружений и техники, генерал Картер дал понять, что на вооружение будут приняты высокоточные ракеты большой дальности, ракеты ПВО и разведывательные БПЛА: "Будет осуществлена самая масштабная модернизация армии с 1980-х годов…. Будут проведены испытания роботизированных систем и систем автоматического управления. "[Однако] когда на поле боя вы сталкиваетесь с решительным противником, тогда вам приходится идти на сближение и контактировать со своим врагом. Боюсь, еще слишком рано строить планы в расчете на крах этой огромной силы".

Генерал Картер, в 1977 году зачисленный в состав пехотного полка "Королевские зеленые куртки" (Royal Green Jackets), с июня 2018 года возглавляет вооруженные силы. Генерал Картер с удовлетворением воспринял недавнее увеличение расходов на оборону на 24,1 миллиарда фунтов стерлингов, назвав этот шаг окончанием "длительного кризиса". Однако он не уточнил, какая часть этих дополнительных средств будет направлена на то, чтобы закрыть существующую "черную дыру" в размере около 10 миллиардов фунтов стерлингов в бюджете минобороны, выделенном на 10 лет на закупку вооружений и техники.

Представители руководства оборонного ведомства заявляют, что выделенные на оборону дополнительные средства будут в основном направлены на расширение кибер-и космического потенциала.

Но в министерстве обороны не сказали, какие из существующих программ по закупке вооружений и техники будут в случае необходимости сокращены, чтобы сократить дефицит финансирования.

Доминик Николс (Dominic Nicholls)