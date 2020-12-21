Заключительная партия КРУС "Стрелец-М" поступила на вооружение снайперов ЗВО в Воронежской области

Военнослужащий Вооруженных сил РФ с планшетом комплекса «Стрелец» на полигоне Молькино во время тактических учений.

ЦАМТО, 18 декабря. Заключительная партия комплексов разведки управления и связи КРУС "Стрелец-М" поступила в подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области.

Свыше 200 комплектов распределены для комплектования снайперских рот и подразделений.

"Комплекс "Стрелец" – индивидуальный компьютер мобильного типа, позволяющий создать единые сети из данных индивидуальных комплексов, на компьютере командира подразделения. Комплекс в режиме реального времени позволяет отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике.

Новые комплексы "Стрелец" и "Стрелец-М" входят в боевую экипировку "Ратник" и поставляются в рамках выполнения плана программы гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Западного военного округа.