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ЦАМТО

Заключительная партия КРУС "Стрелец-М" поступила на вооружение снайперов ЗВО в Воронежской области

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Военнослужащий Вооруженных сил РФ с планшетом комплекса «Стрелец» на полигоне Молькино во время тактических учений
Военнослужащий Вооруженных сил РФ с планшетом комплекса «Стрелец» на полигоне Молькино во время тактических учений.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

ЦАМТО, 18 декабря. Заключительная партия комплексов разведки управления и связи КРУС "Стрелец-М" поступила в подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области.

Свыше 200 комплектов распределены для комплектования снайперских рот и подразделений.

"Комплекс "Стрелец" – индивидуальный компьютер мобильного типа, позволяющий создать единые сети из данных индивидуальных комплексов, на компьютере командира подразделения. Комплекс в режиме реального времени позволяет отслеживать текущую информацию о подчиненных, а также получать по закрытым каналам информацию о противнике.

Новые комплексы "Стрелец" и "Стрелец-М" входят в боевую экипировку "Ратник" и поставляются в рамках выполнения плана программы гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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