Спецпосланник США по контролю над вооружениями обвинил РФ в отказе от встреч для диалога по СНВ-3

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия якобы отказывается от встреч для продолжения переговоров по продлению договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3)

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе большой пресс-конференции заявил: "Мы готовы к продолжению диалога. (...) Мы готовы к этому, пожалуйста, но нам нужна какая-то реакция со стороны американских наших партнеров".

Биллингсли в ответ написал в твиттере: "Мы уже отвечали, неоднократно. Мы пять раз предлагали, в том числе и в письменном виде встретиться, чтобы завершить сделку по замораживанию/продлению, на которую согласился Путин. Но российский МИД отклонил все предложения о встречах".

Дипломат добавил: "Все, что нам нужно сделать, это определить, что мы замораживаем, уровень ограничения и начать переговоры о проверке".

В сентябре текущего года в интервью "Коммерсанту" Биллингсли заявил, что "в ДСНВ есть существенные недостатки, в частности в сфере режима проверок".

"В процессе выработки будущего договора нам надо исправить и скорректировать эти недостатки прямо сейчас, сегодня, вместе с Россией", - добавил он.