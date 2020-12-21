Войти
Интерфакс-АВН

Спецпосланник США по контролю над вооружениями обвинил РФ в отказе от встреч для диалога по СНВ-3

29
0
0
Маршалл Биллингсли
Маршалл Биллингсли.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия якобы отказывается от встреч для продолжения переговоров по продлению договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3)

Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе большой пресс-конференции заявил: "Мы готовы к продолжению диалога. (...) Мы готовы к этому, пожалуйста, но нам нужна какая-то реакция со стороны американских наших партнеров".

Биллингсли в ответ написал в твиттере: "Мы уже отвечали, неоднократно. Мы пять раз предлагали, в том числе и в письменном виде встретиться, чтобы завершить сделку по замораживанию/продлению, на которую согласился Путин. Но российский МИД отклонил все предложения о встречах".

Дипломат добавил: "Все, что нам нужно сделать, это определить, что мы замораживаем, уровень ограничения и начать переговоры о проверке".

В сентябре текущего года в интервью "Коммерсанту" Биллингсли заявил, что "в ДСНВ есть существенные недостатки, в частности в сфере режима проверок".

"В процессе выработки будущего договора нам надо исправить и скорректировать эти недостатки прямо сейчас, сегодня, вместе с Россией", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Похожие новости
21.09.2020
США отказались выводить ядерное оружие из Европы
21.09.2020
Путин сравнил постановку на боевое дежурство комплекса "Авангард" с реализацией ядерного проекта в СССР
13.07.2020
Вызывает беспокойство: Россия обсудит с США ядерное оружие
12.04.2019
Пока ремонтируют Aegis: США усиливают ПРО в Румынии
14.03.2018
Научно-технический потенциал России гарантирует ответ на любой вызов
19.01.2011
Состоится ли проект ЕвроПРО?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 01:04
  • 5
Российские противокорабельные ракеты вошли в число опаснейших в мире
  • 21.12 00:49
  • 60
"Мы как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать"
  • 21.12 00:05
  • 83
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 20.12 23:28
  • 1
Разработчики противотанкового комплекса "Конкурс-М" получили премию "Золотая идея" ФСВТС
  • 20.12 23:25
  • 27
Сахалин, как цитадель, на изолированном Тихоокеанском ТВД
  • 20.12 22:19
  • 42
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 20.12 19:34
  • 239
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 20.12 19:25
  • 144
Огневая мощь свободы
  • 20.12 12:33
  • 8
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки
  • 20.12 12:33
  • 16
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 20.12 09:28
  • 2
BAE Systems представила облик танка будущего для Армии США, создаваемого по программе MPF
  • 20.12 00:31
  • 30
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 19.12 19:07
  • 56
Генконструктор "Булавы" заявил, что ракета "летала с самого начала очень неплохо"
  • 19.12 17:43
  • 1
SpaceX отложила запуск разведывательного спутника США
  • 19.12 15:48
  • 2
«Может уничтожить мир»: в США оценили Ту-95