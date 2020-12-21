Купленные Анкарой С-400 - угроза для военных США и могут позволить РФ получать информацию о турецкой армии - Помпео

Элемент российской системы ПВО С-400 во время испытаний на авиабазе Мёрдет турецких ВВС.

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил введенные 14 декабря американские санкции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Госсекретарь Помпео дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что покупка Турцией систем С-400 ставит под угрозу безопасность американского персонала и военной техники и позволяет России получить доступ к турецким вооруженным силам и оборонной промышленности", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Ранее на этой неделе США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРС С-400.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских С-400, и грозит принять ответные меры.