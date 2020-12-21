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Интерфакс-АВН

Введённые против Турции санкции США помешают РФ получать доходы и усиливать влияние - Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео.
Источник изображения: © AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Вашингтон. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Введенные США против Турции санкции за приобретение российских ЗРК С-400 направлены на то, чтобы лишить Россию возможностей получения доходов, а также против расширения ею своего влияния, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Госсекретарь подчеркнул, что целью санкций является предотвращение получения Россией значительных доходов, доступа и влияния, и они не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции, как и любого другого союзника или партнера США", - говорится в сообщении госдепа США по итогам состоявшейся беседы Помпео с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Госсекретарь призвал Турцию "решить проблему С-400 в соответствии с многолетней историей сотрудничества в оборонном секторе" и взять на себя обязательства по закупке оружия, совместимого со стандартами НАТО", отмечается в сообщении госдепа.

Ранее на этой неделе США объявили о санкциях против секретариата оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира за покупку у России ЗРК С-400.

В ответ в МИД Турции заявили, что Анкара осуждает американские санкции, связанные с приобретением российских ЗРК С-400, и грозит принять ответные меры.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
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