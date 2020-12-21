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Интерфакс-АВН

В российской армии будет полмиллиона контрактников - Минобороны РФ

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Москва. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Руководство Минобороны РФ рассчитывает увеличить почти до 500 тыс. число контрактников в российской армии.

"Наша конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тысяч воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков", - сказал статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

По его словам, за восемь лет численность данной категории военнослужащих выросла более чем в два раза.

"По итогам текущего года количество военнослужащих по контракту увеличено на 30 тысяч человек. Эта категория военнослужащих в

настоящее время самая многочисленная. Количество контрактников почти в два раза (1,8) превышает численность призывников", - сказал Панков.

Он сообщил, что военнослужащими по контракту в полном объёме укомплектованы, должности сержантов, экипажи подлодок и надводных кораблей, несущих боевую службу в дальней морской зоне, подразделения, привлекаемые к выполнению миротворческих задач, подразделения специального назначения, а также большинство должностей водителей и снайперов.

В марте министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что численность призывников в российской армии за семь лет уменьшилось на 100 тыс. По его словам, в российской армии более 405 тыс. контрактников.

"За прошедшие семь лет существенно изменен кадровый состав Вооруженных сил. Количество военнослужащих по призыву уменьшилось до 225 тысяч, то есть почти на 100 тысяч (человек), а численность контрактников превысила 405 тысяч, то есть увеличилась более чем в два раза", - сказал тогда Шойгу.

В Минобороны РФ заявляли, что полностью отказываться от призыва на срочную службу в армию не планируется.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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