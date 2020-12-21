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Военно-промышленный курьер

Россия не станет втягиваться в гонку вооружений - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия не станет втягиваться в гонку вооружений, которая уже давно идет. У России есть оружие, которое уже гораздо эффективнее имеющегося у других армий мира, а когда в других странах подойдут к его созданию, у России уже будет другое, более совершенное.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции. 

«По поводу СНВ-3. Да, если ничего не произойдет, то в феврале этот договор перестанет существовать. Я уже много раз говорил, что мы готовы к продолжению диалога. Знаю, что избранный президент США господин Байден говорил, так мне казалось, к сохранению договора, этого фундаментального документа. Мы готовы, пожалуйста. Но нам нужна какая-то реакция со стороны американских партнеров.

Если этого не произойдет, не случится ли гонка вооружений? Так она уже случилась! Это очевидно. После выхода США из договора по ПРО все и началось. Ну а как? Одна страна строит зонтик для себя, чтобы в конечном результате обнулить значение нашего ядерного потенциала. Мы должны были сделать все, чтобы этого не случилось: или самим строить эту систему ПРО, либо самим строить системы, которым эта ПРО не помеха»

«Что касается гонки вооружений. Я сказал, что она уже начата, но видите, как нам удается все сделать? Мы на шестом месте по объемам финансирования армии и ОПК — 46 млрд с небольшим. В США — 770 млрд, а нам удается сделать то, чего у других нет. За счет имеющейся научной, производственной базы, школы, за счет мозгов наших ученых, изобретателей, за счет таланта инженеров, рабочих», - сказал Путин.

Он также заявил, что «один из руководителей оборонно-промышленного комплекса в Штатах недавно сказал: «Да, у них армия стала более компактной, но она стала гораздо более эффективной». Да, так и есть, это была наша цель. Не все достигнуто, чего мы хотели, но мы на правильном пути и будем продолжать эти усилия по безусловному обеспечению безопасности Российской Федерации и ее народа».

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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