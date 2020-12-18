Совместные боевые действия: как военные США смогут победить в войне против России или Китая (The National Interest, США)

Военные планировщики Пентагона постоянно говорят о том, что военные действия по сути являются совместными, что обеспечивает концептуальную основу для современных военных игр, направленных на поиск потенциальных уязвимостей и слабых мест. А они могут возникнуть в любой крупномасштабной войне против любой великой державы.

В случае любой масштабной войны между Соединенными Штатами и одним из соперников из числа великих держав, таким как Россия или Китай, будет ли решающий фактор определятся тем, какая из стран установит превосходство в воздухе? Конечно, можно сказать, что необходимость в установлении господства в воздухе или ее достижение должно предшествовать любой крупномасштабной наземной операции.

Разумеется, сторонники использования наземных сил скажут, что победа в войне в конечном счете будет зависеть от способности захватить, оккупировать и контролировать территорию, или, по крайней мере, обеспечить действительную, убедительную и реальную угрозу проведения успешного масштабного наземного вторжения для того, чтобы сковать действия противника и объявить о победе. Возможно, все это верно даже в том случае, если решающее или фактическое господство было первоначально установлено в воздухе. Самоочевидным представляется то, что полная победа в любом крупном конфликте будет зависеть от способности доминировать или одерживать победу на земле и в воздухе. Возможно, именно такого рода соображения и явились причиной того, что военные планировщики в Пентагоне постоянно говорят о том, что военные действия [родов войск] по сути являются совместными, и именно так формируется концептуальная основа для современных военных игр, целью которых является определение потенциальных уязвимостей и слабых мест, и так будет происходить в случае любой крупномасштабной войны против любой великой державы.

В то время как конкретные данные, относящиеся к таким играм, наверняка являются недоступными, некоторые высокопоставленные участники рассказывают, что такого рода анализ необходим для полного обеспечения превосходства в воздухе, поскольку война в воздухе будет иметь совершенно иной характер и будет сильно отличаться от того, что было в Ираке или в Афганистане. Хотя реальная ситуация является очевидной для большинства и многим хорошо известна, Пентагон предпринимает особые усилия для того, чтобы его военные игры полностью осознавали необходимость учета многоплановых компонентов (воздух - земля - море), которые, судя по всему, будут играть значительную роль в любой будущей войне.

"Мы работаем над тем, чтобы лучше понять, каким образом использовать воздушную мощь в современной высокотехнологичной среде, и именно к этому мы должны стремиться. Наша память сфокусирована на опыте в условиях отсталой в технологическом отношении среды. Лишь недавно мы стали уделять внимание тому, как сдерживать высокотехнологичного противника и как следует изменить принципы использования воздушной силы. Совместные военные игры помогают нам лучше представить эту проблему. Мы смотрим на военные системы и на то, как их усовершенствовать и подготовить для высокотехнологичных военных действий", - отметил генерал-лейтенант Джозеф Гастелла (Joseph Guastella), заместитель начальника штаба Военно-воздушных сил по оперативной деятельности, в ходе видео-интервью, организованного Институтом аэрокосмических исследований Митчелла (Mitchell Institute for Aerospace Studies).

Поддержка с воздуха своих наступающих наземных частей, а также удары с применением высокоточного оружия по позициям и укреплениям противника были необходимы в ходе операций по уничтожению иракских повстанцев, "Исламского государства" (запрещенная в России организация - прим. редакции ИноСМИ) и Талибана (запрещенная в России организация - прим. редакции ИноСМИ), однако тогда не было необходимости в ведении воздушных боев или в разрушении современной системы противовоздушной обороны противника. Однако эти соображения будут иметь решающее значение в случае любой войны против любого основного противника, способного проецировать масштабную и разрушительную мощь с неба. Воздушные бои, дозаправка в воздухе для осуществления более продолжительных бомбовых операций, атаки истребительной авиации и, конечно же, имеющие решающее значение данные, получаемые из космоса, не говоря уже о войне в космосе, - все это будет иметь решающее значение в любой многодоменной (multi-domain) масштабной войне.

Все это является убедительным объяснением того, почему Сухопутные силы добиваются такого быстрого прогресса в программах по применению высокоточного оружия дальнего радиуса действия. В качестве примера можно назвать осуществляемые в настоящее время высокими темпами инициативы, которые, среди прочего, включают в себя усилия по разработке новых артиллерийских систем с увеличенным в два раза радиусом действия, а также корректируемых снарядов, ракет среднего радиуса действия, способных уничтожать цели на расстоянии в 500 километров. Также следует упомянуть находящиеся на ранней стадии работы по созданию новой пушки, радиус действия которой будет превышать 1600 километров (1000 миль). Появление такого рода преимущества в наземных боевых системах меняет тактику, ориентируя ее на применение совместного командования, но одновременно продолжает существовать необходимость проведения военных действий в разных средах с акцентом на действия авиации.

"Нельзя проводить региональную операцию с использованием одних ракет. В ходе операции "Буря в пустыне" (Desert Storm) были определены 60 целей, но мы без труда можем определить 100 целей в случае проведения операции в Европе или в Южно-Китайском море", - отметил Гастелла.

По его мнению, несмотря на растущую важность наземных систем дальнего радиуса действия, атаки с воздуха будет иметь исключительно важное значение для достижения любого успеха, с учетом количества целей, которые могут появиться в случае крупного военного конфликта.

"Аэродромы должны быть защищены. Если вы хотите располагать воздушными и космическими силами, вы должны быть способны их защитить. Военно-воздушные силы, опираясь на свой бомбардировочный флот и на значительный флот истребителей, предоставляют фантастическую возможность, а также целый набор вооружений дальнего радиуса действия. Мы разрабатываем технологии и ракеты, способные создать угрозу для любой цели", - добавил он.

Крис Осборн (Kris Osborn)