"Нет хороших и плохих. Есть национальные интересы". Владимир Путин — о внешней политике

Президент ответил на вопросы журналистов о контроле над вооружениями, об отношениях с иностранными лидерами, а также поделился своим взглядом на другие международные процессы

Президент России Владимир Путин провел очередную большую пресс-конференцию. Мы выбрали наиболее значимые высказывания из выступления российского лидера, касающиеся международных отношений.

О Байдене и Трампе

Путин рассчитывает, что избранный президент США Джо Байден с его опытом поймет проблемы в отношениях с РФ и будет участвовать в их решении.

"Он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике - и рассчитываем на то, что все проблемы, которые возникли, хотя бы часть из них, будут решаться при новой администрации", - заявил российский президент на ежегодной пресс-конференции.

Он также добавил, что действующий президент США Дональд Трамп обладает большой поддержкой внутри страны и, насколько понимают в Москве, не собирается уходить из ее политической жизни.

"Почти 50% населения за него проголосовало, если считать по количеству избирателей, а не по выборщикам, - напомнил президент РФ. - У него достаточно большая база поддержки внутри Соединенных Штатов".

Об отношениях с Западом

Россия "белая и пушистая" по сравнению с Западом, уверен российский президент. Он напомнил, что РФ занимает лишь шестое место в мире по военным расходам, а значит, ее точно нельзя назвать агрессивной страной.

"Да, так и есть, мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний", - напомнил Путин журналисту Би-би-си.

Президент также заявил, что чувствует ответственность за происходящее с Россией и ее народом. ​"Буду делать все в интересах РФ", - отметил глава государства.

Путин также обратился к западным государствам цитатой из советского мультфильма о коте Леопольде, призвав их "жить дружно".

О контроле над вооружениями

Путин заявил о готовности России вести диалог о договоренностях, которые будут учитывать наличие новых типов вооружений, но партнеры пока не отвечают.

"Сейчас есть угроза прекращения Договора о СНВ. Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений, вообще ничего не останется", - заявил президент.

Как напомнил российский лидер, Москва изначально призывала и призывает партнеров к тому, чтобы хотя бы на год продлить этот договор и в течение года вести переговоры по тому, что делать дальше.

"Мы понимаем, что у России возникли виды оружия, современные гиперзвуковые системы, которых нет ни у кого в мире. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы же не против того, чтобы учитывать это обстоятельство, но с нами до сих пор никто вообще никак на этот счет не разговаривает", - указал Путин.

Глава государства в очередной раз добавил, что Россия готова к диалогу по СНВ-3, и заявил, что гонка вооружений началась с выхода США из Договора по противоракетной обороне.

Об иностранных лидерах

Путин заявил, что не делит лидеров других стран на хороших и плохих, а работает с ними для достижения лучшего результата для России.

"Нет хороших и плохих. Есть национальные интересы, - сказал президент, отвечая на просьбу рассказать о самом трудном и самом приятном переговорщике. - Где-то нужно идти на какие-то компромиссы, где-то есть необходимость настаивать на нашей позиции. Все другое - контрпродуктивно".

Глава государства рассказал о своих отношениях с лидерами Турции и Китая.

"У нас расходятся часто взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может, иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет", - сказал российский лидер.

При этом он указал на совпадение интересов у Москвы и Пекина по очень многим направлениям. "Может быть, это, а может быть, флюиды на личном уровне способствовали тому, что у меня прежде всего деловые, но в то же время очень доверительные отношения с председателем КНР, - отметил президент. - Это, конечно, помогает нам в работе".

О российских хакерах

Российские хакеры не помогали избираться Дональду Трампу и не вмешивались во внутренние дела США, заявил Путин.

"Почему российские хакеры в этот раз не помогли избираться Трампу? - повторил он вопрос журналиста. - Я считаю, что это не вопрос с вашей стороны, это провокация. Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы".

Путин добавил, что подобные предположения являются домыслами и поводом для того, чтобы портить отношения между Россией и США.

Об отравлении Навального

Путин считает, что Навальный пользуется поддержкой спецслужб США, но это не значит, что его нужно травить. Последние расследования блогера президент назвал легализацией материалов американских спецслужб.

"Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. <...> Это легализация, это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб", - заявил Путин, добавив, что если бы Навального хотели отравить, то "наверное, довели бы до конца".

По мнению главы государства, представители Госдепа и спецслужб США также являются авторами вбросов о его жизни и его семье, а их цель - месть и попытка повлиять на общественное мнение в России.

Президент подчеркнул, что в негативной информации о нем нет ничего удивительного. Путин также отметил, что работает не для того, чтобы "красиво выглядеть за бугром".

Об обвинениях в применении химоружия

Путин заявил, что если у кого-то есть данные о том, что в ситуации с госпитализацией Навального применялось химическое оружие, то Москва бы хотела получить эту информацию.

"Мы предложили, чтобы наши специалисты выехали на место в Германию, Швецию, во Францию и вместе с коллегами на месте разбирались с этой проблемой. Или мы вас просим приехать к нам, привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение".

Президент выразил недоумение тем, что, несмотря на многократные запросы Генпрокуратуры РФ, у Москвы нет даже официального заключения.

"Власти Германии передали весь материал в ОЗХО, они тоже нам ничего не дают, ссылаясь на то, что Германия им запретила давать какую-то информацию. А Германия говорит - возьмите всю информацию там. Вы можете объяснить, почему нам официальное заключение не дают про применение этого "Новичка"?" - задал вопрос президент.

О вмешательстве в выборы РФ

Путин уверен, что в российские выборы 2021 года будут пытаться вмешаться извне, но Россия к этому готовится.

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают. И не только в наши выборы, по всему миру практически. Это наша глобальная политика - как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, мы к этому готовимся", - сказал президент.

О перспективах "Северного потока - 2"

По мнению Путина, "Северный поток - 2" абсолютно выгодный проект для Германии, и для завершения проекта осталось достроить около 165 км.

"Это выгодно для экономики в целом и Германии в частности. Другой вариант, покупка более дорогого первичного энергоносителя - американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ. Что это означает - снижение конкуретоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств", - указал глава государства.

Президент также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве этого газопровода.

О Нагорном Карабахе

Как считает Путин, конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул вновь не из-за вмешательства внешних сил.

"Ситуация вышла из-под контроля, эта напряженка длилась на протяжении многих лет", - отметил президент. Он отметил, что с точки зрения международного права Нагорный Карабах является частью Азербайджана, но главным президент считает сохранение жизней людей.

По его мнению, международные посредники по Карабаху должны перейти от слов к делу и помогать местному населению, не оставляя это только России. Путин также не исключил возможности увеличения численности российских миротворцев в Карабахе, но только с согласия Азербайджана и Армении.

О диалоге с Украиной

По словам Путина, перспективы развития отношений России с Украиной в значительной степени зависят от украинских властей. При этом президент подчеркнул: "Не скажу - от Украины, а от украинских властей".

Президент добавил, что в Киеве не раз заявляли, что не собираются выполнять минские соглашения, но этот документ уже имеет силу международного закона, и пересмотреть его не получится.

Глава государства также пообещал продолжить поддержку Донбасса.

"Мы, Россия, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее", - сказал глава государства.

О кризисе в Белоруссии

Путин уверен, что белорусам надо дать возможность самим спокойно решить внутриполитические вопросы без вмешательства извне.

"Я уже много раз высказывался на этот счет. Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их. И президент [Белоруссии Александр] Лукашенко высказывался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что [это надо сделать] в спокойной ритмичной обстановке", - сказал президент РФ в четверг на большой пресс-конференции.

При этом Путин отметил, что белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы, из этого никогда ничего хорошего не получается.

О миротворцах в Приднестровье

Россия в целом за вывод своих миротворцев из Приднестровья, но только когда ситуация в регионе будет улучшаться, сказал президент.

"Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы", - сказал Путин.

По его словам, Майя Санду, которая избрана президентом Молдавии, ничего нового как представитель определенной политической силы не сказала.

"Мы давно слышим от представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент", - заявил российский лидер.

О политическом климате в Киргизии

Путин считает, что в Киргизии часто забегают вперед, пытаясь обустроить жизнь по примеру других стран.

"Там постоянно эта чехарда происходит. Там постоянно, на мой взгляд, [происходит] забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран", - сказал он.

При этом российский лидер отметил, что "уровень политического сознания, уровень зрелости институтов" не такой, как, например, во Франции.

О чувствах верующих

По мнению Путина, бездумные оскорбления чувств верующих всегда должны получать ответ, но не агрессивный.

"Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. Это постулат, общий причем, и те, кто действует бездумно, оскорбляя права верующих, их чувства, они всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию", - сказал глава государства.

Путин добавил, что проект мультикультурализма в Европе потерпел фиаско, а в России этот формат сложился сам по себе.

О дружбе с арабским миром

Россия продолжит расширять и углублять сотрудничество с арабским и исламским миром, заявил Путин.

"Отношения с арабским миром традиционны и для России в целом, и для Советского Союза, и для сегодняшней Российской Федерации. У нас очень устойчивые, давние связи, уходящие глубоко корнями в века", - рассказал президент.

Говоря о роли главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии сотрудничества с арабским миром, Путин отметил, что Кадыров "играет в этом такую же роль, как все другие руководители регионов Российской Федерации".

"Вообще внешней политикой руководит Министерство иностранных дел РФ, но регионы вносят всегда очень заметный, существенный вклад в усилия МИДа страны", - указал президент.

О российской армии

Путин назвал российскую армию одной из наиболее эффективных в мире.

"При состоянии армии в 1993 году можно было [говорить о неприкосновенности территории РФ]? Говорить можно все что угодно. Могли ли мы ее обеспечить? На каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правильно. А обычные вооруженные силы у нас практически развалились", - подчеркнул президент.

Как добавил глава государства, "теперь даже наши оппоненты уже говорят: "Да, их стало меньше, но они стали гораздо более эффективными". Одна из наиболее эффективных армий мира - в России на сегодняшний день", - отметил Путин.

О глобальной борьбе с пандемией

Президент России заявил, что нет никаких подтверждений тому, что отдельные страны распространяют коронавирус.

"Что касается происхождения, то слухов много, я бы не хотел сейчас на всю страну и на весь мир говорить об этом, тем более что мы не видим никаких подтверждений, связанных с теми обвинениями в адрес кого бы то ни было", - сказал Путин.

Глава государства призвал обсуждать не виновных в появлении вируса, а сосредоточиться на помощи людям и странам в преодолении пандемии.