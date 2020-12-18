Учебные центры Вооруженных сил РФ получили тренажеры КАМАЗа и БТР - "Кронштадт Технологии"

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Компания "Кронштадт Технологии" завершила выполнение гособоронзаказа на 2019-2020 годы по оснащению учебных центров Вооружённых сил РФ тренажерами МТКВ КАМАЗ-5350 и КЭТ БТР-82А на системе подвижности, сообщает пресс-служба компании.

"Три модульных тренажерных комплекса вождения КАМАЗ-5350 были поставлены в этом году в учебные центры Вооружённых сил РФ в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, компания поставила три комплексных экипажных тренажера бронетранспортера БТР-82А в учебные центры в Свердловской области, Чеченской Республике и в Новомосковском административном округе города Москвы", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, тренажер КАМАЗ-5350 предназначен для обучения начинающих водителей и совершенствования или коррекции навыков управления опытных водителей. Он позволяет имитировать работу в различных дорожных и погодных условиях (кочки, ухабы, заносы, песчаные бури, туман, снегопад и проч.), воспроизводить визуальную, звуковую обстановку, а также динамические нагрузки на обучаемого, соответствующие текущему положению органов управления автомобиля.

Тренажер БТР-82А представляет собой программно-аппаратный комплекс, размещенный на динамической платформе и обеспечивающий слаживание экипажа боевой машины (командира, водителя и наводчика) в ходе тактической и огневой подготовки, а также при вождении боевых машин в условиях единого виртуального боевого пространства (ЕВБП).

"Уникальность данных тренажеров заключается в том, что они реализованы на единой платформе подвижности, а также комплектуются закабинной системой визуализации, которая представляет собой полусферический экран с проектируемым на него изображением", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что в начале декабря заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в рамках посещения одной из воинских частей, дислоцирующихся в Москве, ознакомился с тренажером БТР-82А и высоко оценил современные мультимедийные средства обучения и профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих.