Войти
Интерфакс-АВН

Учебные центры Вооруженных сил РФ получили тренажеры КАМАЗа и БТР - "Кронштадт Технологии"

368
0
0
Тактический тренажерный комплекс
Тактического тренажерного комплекса подготовки специалистов инженерных войск компании «Кронштадт Технологии».
Источник изображения: http://kronshtadt.ru/

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Компания "Кронштадт Технологии" завершила выполнение гособоронзаказа на 2019-2020 годы по оснащению учебных центров Вооружённых сил РФ тренажерами МТКВ КАМАЗ-5350 и КЭТ БТР-82А на системе подвижности, сообщает пресс-служба компании.

"Три модульных тренажерных комплекса вождения КАМАЗ-5350 были поставлены в этом году в учебные центры Вооружённых сил РФ в Крыму, Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, компания поставила три комплексных экипажных тренажера бронетранспортера БТР-82А в учебные центры в Свердловской области, Чеченской Республике и в Новомосковском административном округе города Москвы", - сказано в сообщении, распространенном в четверг.

По информации пресс-службы, тренажер КАМАЗ-5350 предназначен для обучения начинающих водителей и совершенствования или коррекции навыков управления опытных водителей. Он позволяет имитировать работу в различных дорожных и погодных условиях (кочки, ухабы, заносы, песчаные бури, туман, снегопад и проч.), воспроизводить визуальную, звуковую обстановку, а также динамические нагрузки на обучаемого, соответствующие текущему положению органов управления автомобиля.

Тренажер БТР-82А представляет собой программно-аппаратный комплекс, размещенный на динамической платформе и обеспечивающий слаживание экипажа боевой машины (командира, водителя и наводчика) в ходе тактической и огневой подготовки, а также при вождении боевых машин в условиях единого виртуального боевого пространства (ЕВБП).

"Уникальность данных тренажеров заключается в том, что они реализованы на единой платформе подвижности, а также комплектуются закабинной системой визуализации, которая представляет собой полусферический экран с проектируемым на него изображением", - информирует пресс-служба.

Сообщается, что в начале декабря заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров в рамках посещения одной из воинских частей, дислоцирующихся в Москве, ознакомился с тренажером БТР-82А и высоко оценил современные мультимедийные средства обучения и профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
КАМАЗ
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
Похожие новости
07.09.2020
Оборонка идет ва-банк
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
29.09.2017
Укомплектованность подразделений российской военной базы в Абхазии современными образцами ВВСТ превышает 80%
14.03.2013
Лёгкая бронетехника — тяжёлые решения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:26
  • 16
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем