Работа по стратегической ракете "Сармат" находится в завершающей стадии - Путин

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - На завершающей стадии находятся работы по новой межконтинентальной ракете "Сармат", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Активно идёт работа по тяжёлой ракете - по "Сармату". На завершающей стадии", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Как отметил президент, по всем другим системам вооружения, которые были анонсированы в одном из его посланий - "по всем работа идёт".

"Некоторые уже на боевом дежурстве. "Кинжал" - на боевом дежурстве. "Пересвет", это лазерное оружие - на боевом дежурстве уже", - сказал Путин.

Он также отметил, что "по Посейдону идёт работа хорошо". "По ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности тоже всё идёт в рамках плана", - сказал он.

"Я не вижу ни одного проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем всё, уверен", - констатировал Путин.

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В июле 2020 года российские военные сообщили, что работы по созданию океанской системы завершаются. Считается, что носителями "Посейдонов" будут атомные подводные лодки "Белгород" и "Хабаровск".

Ранее в четверг российское военное ведомство сообщало о ходе испытаний и постановке на вооружение новейших комплексов. В частности, по его данным, испытания элементов "Посейдона" находятся на завершающей стадии, а на полигонах министерства начались "испытания по подтверждению динамических характеристик аппарата при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме".

Также Минобороны сообщало об успешном завершении бросковых испытаний МБР "Сармат" и подготовке летных испытаний ракеты. В свою очередь боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже поступил на вооружение Космических войск, сообщали в министерстве.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" будет эксплуатироваться в Домбаровском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения, отметили в Минобороны. В данный момент идет подготовка инфраструктуры для эксплуатации комплекса.

Министерство обороны ведет подготовку к летным испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник, сообщили в военном ведомстве. По его данным ракета является неуязвимой для существующих и перспективных систем ПРО