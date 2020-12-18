Войти
Интерфакс-АВН

Работа по стратегической ракете "Сармат" находится в завершающей стадии - Путин

479
0
0
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - На завершающей стадии находятся работы по новой межконтинентальной ракете "Сармат", заявил президент РФ Владимир Путин.

"Активно идёт работа по тяжёлой ракете - по "Сармату". На завершающей стадии", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Как отметил президент, по всем другим системам вооружения, которые были анонсированы в одном из его посланий - "по всем работа идёт".

"Некоторые уже на боевом дежурстве. "Кинжал" - на боевом дежурстве. "Пересвет", это лазерное оружие - на боевом дежурстве уже", - сказал Путин.

Он также отметил, что "по Посейдону идёт работа хорошо". "По ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности тоже всё идёт в рамках плана", - сказал он.

"Я не вижу ни одного проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем всё, уверен", - констатировал Путин.

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В июле 2020 года российские военные сообщили, что работы по созданию океанской системы завершаются. Считается, что носителями "Посейдонов" будут атомные подводные лодки "Белгород" и "Хабаровск".

Ранее в четверг российское военное ведомство сообщало о ходе испытаний и постановке на вооружение новейших комплексов. В частности, по его данным, испытания элементов "Посейдона" находятся на завершающей стадии, а на полигонах министерства начались "испытания по подтверждению динамических характеристик аппарата при осуществлении пусков в реальных условиях и проверке параметров движения аппарата на маршруте в автономном режиме".

Также Минобороны сообщало об успешном завершении бросковых испытаний МБР "Сармат" и подготовке летных испытаний ракеты. В свою очередь боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже поступил на вооружение Космических войск, сообщали в министерстве.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" будет эксплуатироваться в Домбаровском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения, отметили в Минобороны. В данный момент идет подготовка инфраструктуры для эксплуатации комплекса.

Министерство обороны ведет подготовку к летным испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник, сообщили в военном ведомстве. По его данным ракета является неуязвимой для существующих и перспективных систем ПРО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Авангард РК
Пересвет
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
07.12.2020
Роль новых систем стратегических вооружений в обеспечении стратегического сдерживания
22.09.2020
От умных ракет до умных городов
25.12.2019
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
14.10.2019
Путин сообщил о работе над комплексами, преодолевающими любую ПРО
20.07.2018
Минобороны рассказало подробности о секретном оружии нового поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:26
  • 16
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем