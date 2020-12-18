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Интерфакс-АВН

Путин назвал "чушью собачьей" предположения, что через дело Сафронова пытаются надавить на Рогозина

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Иван Сафронов в Лефортовском суде
Иван Сафронов в Лефортовском суде.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Если Рогозин будет плохо работать, его поменяют, но сейчас он "набирает как руководитель "Роскосмоса", заявил Путин

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин назвал "чушью собачьей" предположения о том, что на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина пытаются оказать давление через уголовное преследование его советника, бывшего журналиста Ивана Сафронова.

"Чушь собачья. Что на него давить?" - сказал он журналистам по итогам пресс-конференции, комментируя соответствующие предположения.

По словам Путина, Рогозин - чиновник.

"Сегодня он работает. Работает хорошо - пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо, поменяем его. Ничего такого особенного нет. Так он набирает, набирает как руководитель "Роскосмоса", - добавил президент.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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