Путин назвал "чушью собачьей" предположения, что через дело Сафронова пытаются надавить на Рогозина

Если Рогозин будет плохо работать, его поменяют, но сейчас он "набирает как руководитель "Роскосмоса", заявил Путин

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин назвал "чушью собачьей" предположения о том, что на главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина пытаются оказать давление через уголовное преследование его советника, бывшего журналиста Ивана Сафронова.

"Чушь собачья. Что на него давить?" - сказал он журналистам по итогам пресс-конференции, комментируя соответствующие предположения.

По словам Путина, Рогозин - чиновник.

"Сегодня он работает. Работает хорошо - пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо, поменяем его. Ничего такого особенного нет. Так он набирает, набирает как руководитель "Роскосмоса", - добавил президент.