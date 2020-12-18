Россия завершает работы по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" - Путин

По его словам, гонка вооружений началась, когда США вышли из договора по ПРО, а Россия в ответ создала гиперзвуковое оружие, которому ПРО не помеха

Москва. 17 декабря. ИНТЕРАКС - Россия практически завершила работы по гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон", она сможет применяться с различных носителей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Циркон" у нас появляется, очень важное оружие. Недавно провели очередное испытание, очень важное для нас испытание. Фактически работы на над ним, в основном, завершены: 8 с лишним Махов (скорость - ИФ), дальность большая. Она может быть размещена на носителях как стационарных, так и кораблях надводных и подводных. Размещена где? В нейтральных водах, посчитайте дальность и скорость и всё станет ясно. Влияет ли это как-то на ситуацию? Конечно, влияет и меняет", - сказал президент на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил, что "у наших американских партеров была теория молниеносного удара, удара высокоточным оружием по центрам управления, прежде всего". "Высокоточное оружие есть, а гиперзвукового у них нет. Сделают, конечно, это совершенно очевидно, но, как я уже говорил, мы подготовимся к этому времени", - отметил Путин.

По его мнению, гонка в сфере вооружения уже идет.

"Она случилась уже, это очевидно. После выхода США из договора про ПРО всё и началось. Одна страна строит "зонтик" для себя, конечный результат будет - обнуление нашего ядерного потенциала. Мы что должны были сделать? Всё, чтобы этого не случилось: или сами строить систему ПРО, или создавать системы, которым эта ПРО не помеха. Мы это сделали с помощью гиперзвукового оружия, в том числе "Авангарда". Напомню, что это 20 с лишним Махов, глобальная дальность. Никакие системы ПРО на нее не влияют", - сказал Путин.

11 декабря Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон. "Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракетная стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения", - заявили в военном ведомстве.

Там сообщили, ракета "Циркон" успешно поразила береговую цель, расположенную на расстоянии свыше 350 км. "Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов", - заявили в ведомстве.

"Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнялись в начале октября и в ноябре текущего года. Все стрельбы признаны успешными", - заявили в ведомстве.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

В декабре прошлого года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В марте этого года командующий Северный флотом Александр Моисеев сказал, что в ближайшее время к испытаниям гиперзвукового оружия планируют приступить подводные лодки СФ.