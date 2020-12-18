Войти
Интерфакс-АВН

Путин допустил возможность увеличения числа российских миротворцев в Карабахе при согласии всех сторон

396
0
0
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Он выразил надежду, что случаев нарушения режима прекращения огня больше не будет

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия может увеличить число миротворцев в Нагорном Карабахе, если все стороны конфликта посчитают это необходимым, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается увеличения количества наших миротворцев, то это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной", - сказал Путина на своей ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Это вопрос чисто технического характера. Если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем. Если нет, то значит - тогда делать не будем", - добавил президент РФ.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе находятся не только миротворцы, но и сотрудники МЧС России, а также пограничной службы ФСБ РФ.

Путин также высказался по поводу произошедшего случая нарушения режима прекращения огня в Карабахе: "Надеюсь, что единичный случай так и останется единичным".

Президент РФ добавил, что Россия готова продолжить оказание гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха, но надеется и на помощь международных организаций.

"Мы очень рассчитываем на то, что и международные посредники перейдут, наконец, от слов к делу, начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи, прежде всего, возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам. Что не только Россия это будет делать, посылая туда гуманитарные конвои, но и международные организации, наконец, развернутся - и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и продовольственная организация ООН", - сказал Путин.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

14 декабря командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сказал, что обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась после вмешательства российских миротворцев. "11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась", - сказал он на брифинге.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.12.2020
Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в военной сфере
24.11.2020
Взрыв мины: в Карабахе ранен офицер ВС России
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
30.07.2020
Армейские игры-2020 пройдут на территории пяти государств вместо 11 из-за пандемии
09.04.2008
Безо всяких НАТО оснований. Борьба с Североатлантическим альянсом отвлекает внимание россиян от реальных угроз безопасности страны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 11:26
  • 16
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 18.12 11:15
  • 12
«Мы не арабы - 48 часов и мы в Тель-Авиве»
  • 18.12 11:05
  • 8
Амурский судостроительный завод получил контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385
  • 18.12 10:45
  • 17
Лазерный комплекс для борьбы с воздушными целями появился в России
  • 18.12 10:20
  • 2156
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.12 10:19
  • 7
Под серийную сборку Су-57 на КнААЗ выполнено техническое перевооружение производства
  • 18.12 10:17
  • 9
Список документов для оформления лицензии на оружие предложили расширить
  • 18.12 09:32
  • 4
Самая дешевая в мире ракета впервые улетела в космос
  • 18.12 07:32
  • 25
Эксперт сравнил Маска с Королевым и фон Брауном после взрыва Starship
  • 18.12 07:08
  • 153
Космонавтика Илона Маска
  • 18.12 01:59
  • 2
Прострелка торпедных аппаратов российской подлодки впечатлила The Drive
  • 18.12 01:45
  • 8
Корреспондент (Украина): оставили на третий год
  • 18.12 01:34
  • 1
Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением
  • 18.12 01:06
  • 22
В США рассказали о «перекладывающем на других вину» Рогозине
  • 18.12 00:43
  • 9
"Надо иметь копье": генерал ВСУ сравнил российскую армию с медведем