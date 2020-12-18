Путин допустил возможность увеличения числа российских миротворцев в Карабахе при согласии всех сторон

Он выразил надежду, что случаев нарушения режима прекращения огня больше не будет

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия может увеличить число миротворцев в Нагорном Карабахе, если все стороны конфликта посчитают это необходимым, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается увеличения количества наших миротворцев, то это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной", - сказал Путина на своей ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Это вопрос чисто технического характера. Если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем. Если нет, то значит - тогда делать не будем", - добавил президент РФ.

Он отметил, что в Нагорном Карабахе находятся не только миротворцы, но и сотрудники МЧС России, а также пограничной службы ФСБ РФ.

Путин также высказался по поводу произошедшего случая нарушения режима прекращения огня в Карабахе: "Надеюсь, что единичный случай так и останется единичным".

Президент РФ добавил, что Россия готова продолжить оказание гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха, но надеется и на помощь международных организаций.

"Мы очень рассчитываем на то, что и международные посредники перейдут, наконец, от слов к делу, начнут фактически помогать людям, которые нуждаются в помощи, прежде всего, возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам. Что не только Россия это будет делать, посылая туда гуманитарные конвои, но и международные организации, наконец, развернутся - и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО, и продовольственная организация ООН", - сказал Путин.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 00:00 мск 10 ноября.

В Нагорном Карабахе развернут российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

14 декабря командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сказал, что обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась после вмешательства российских миротворцев. "11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района произошло нарушение режима прекращения огня, которое было пресечено действиями российского миротворческого контингента. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась", - сказал он на брифинге.