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Российская армия - одна из самых эффективных в мире - Путин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российская армия - одна из самых эффективных в мире, это признают и за рубежом, заявил президент Владимир Путин, выступая на ежегодной пресс-конференции.

«При состоянии армии в 1993 году можно было говорить о неприкосновенности территории РФ? Говорить можно всё, что угодно. Могли ли мы её обеспечить? На каждый случай атомную бомбу не будешь применять… А обычные вооружённые силы у нас практически развалились. Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тыс. дееспособных штыков не могли собрать со всей страны, (в то время как) численность армии была больше миллиона человек», — сказал президент, говоря о принятых в 2020 году поправках к Конституции РФ в сравнении с Основным законом 1993 года.

Как подчеркнул глава государства, «теперь другая ситуация». «Теперь даже наши оппоненты уже говорят: «Да, их стало меньше, но они стали гораздо более эффективными». 

«Одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день», — добавил президент.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ЯО
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