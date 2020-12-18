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Интерфакс-АВН

Заявления Помпео о нарушении Россией оружейного эмбарго по Ливии не подтверждены фактами - Лавров

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В Ливии позабыли жизнь без войны – она идет уже десятый год
В Ливии позабыли жизнь без войны – она идет уже десятый год.
Источник изображения: REUTERS/Ayman Al-Sahili

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Обвинения США в адрес России о несоблюдении оружейного эмбарго в отношении Ливии не подтверждены фактами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В своем заявлении Майк Помпео (госсекретарь США, - "ИФ") сослался на то, что Россия и ряд других стран нарушают введенное резолюцией СБ ООН эмбарго на поставки вооружений в Ливию", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, "эта тема периодически всплывает, но фактов никто не предъявил".

"Здесь интересно другое: что госсекретарь Соединенных Штатов сокрушается по поводу того, что не выполняются, по американским данным, резолюции Совета Безопасности ООН", - отметил Лавров.

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Лавров Сергей
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