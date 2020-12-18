В Турции заявили, что санкции США не повлияют на соглашение по ЗРС С-400 с Россией

ЦАМТО, 17 декабря. Санкции США не повлияют на соглашения Турции и России по поставкам систем ПВО С-400 и не причинят ущерб Анкаре. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

США ввели санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции и Исмаила Демира, а также против еще трех физических лиц в Турции "в связи с Россией", сообщило Министерство финансов США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут в полной мере реализовывать санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) за сотрудничество третьих стран с оборонным сектором России

"Санкции ни на что не влияют, кроме как на людей и ведомства, против которых они приняты. Они также не влияют на соглашения, которые были подписаны ранее. Мы не думаем, что санкции причинят какой-либо ущерб или станут причиной нашего ослабления – наши ВС и силы безопасности не в том состоянии, чтобы на них можно было влиять", – сказал И.Демир в интервью телеканалу A Haber.

Он добавил, что после введения санкций Турция "будет с двойным усилием реализовывать проекты, которые укрепляют ее оборонную промышленность", – передает "РИА Новости".