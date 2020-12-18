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ЦАМТО

В гвардейскую танковую армию ЗВО в 2020 году поступило более 250 ед. военной и специальной техники

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Танки Т-80БВМ, готовые к отправке в войска
Танки Т-80БВМ, готовые к отправке в войска.
Источник изображения: tass.ru

ЦАМТО, 17 декабря. В соединения и воинские части гвардейской танковой армии ЗВО, дислоцированной в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях, в 2020 году в рамках ГОЗ поступило более 250 ед. военной и специальной техники.

В течение года объединение получило танки Т-80БВМ, Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, разведывательные химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, войсковые мобильные лесопильные комплексы ВМЛК, подвижные инженерные ремонтные комплексы ПИРК, инженерный танковый минный трал сплошной ТМТ-С, авторазливочные станции АРС-14КМ и др.

Вместе с новыми образцами техники сразу же поступают соответствующие тренажеры, что ускоряет процесс обучения специалистов, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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