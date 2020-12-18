Российская разведка стремится к сотрудничеству с иностранными спецслужбами, чтобы сообща бороться с терроризмом - глава СВР

Москва. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Отмечающая вековой юбилей Служба внешней разведки (СВР) РФ стремится к широкому сотрудничеству с иностранными спецслужбами, чтобы совместно противодействовать мировому терроризму и преступности, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Может быть, кому-то покажется удивительным, что СВР России стремится к широкому сотрудничеству с иностранными спецслужбами. У нас нет "заклятых врагов", за исключением террористов и преступников или уж вовсе одиозных режимов", - отметил Нарышкин в своей статье, опубликованной в четверг в газете "Московский комсомолец".

По его словам, "конечно, нельзя отрицать соперничества и конкуренции разведок".

"Время от времени происходят различного рода "недоразумения" и "конфликты интересов", некоторые из них становятся достоянием гласности. Плохо, когда наши зарубежные коллеги порой вовлекаются в сомнительные интриги, недостойные настоящих профессионалов. Но все же, на мой взгляд, такие случаи вовсе не являются "фатально неизбежными" и свидетельствуют скорее о негативном общеполитическом фоне, нежели о непримиримой вражде разведчиков разных стран", - уточнил глава СВР.

"Мы со своей стороны вполне осознаем, что характер современных вызовов требует международной консолидации ответных и особенно упреждающих усилий и готовы к доверительному диалогу и конструктивному взаимодействию со всеми, кто проявит добрую волю", - пояснил Нарышкин в своей публикации.

При этом он подчеркнул, что "настоящим бичом не только нашего времени, но и обозримого будущего представляется терроризм", ведь "его фанатичные адепты ради своих фантасмагорических целей готовы принести в жертву жизни ни в чем не повинных людей, как и свои собственные".