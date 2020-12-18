РФ начала испытания новой системы наблюдения за кораблями на Черном море

Испытания новейшей системы автоматического освещения надводной обстановки, разработанной Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР), начались на Черном море. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Представители НИИДАР отметили «РИА Новости», что новый комплекс слежения получил рабочее название «Стратегия» и сейчас ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.

По словам сотрудников компании-разработчика, система применяет «спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота».

Комплекс имеет возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами и системами, от которых получает информацию.

Кроме того, «Стратегия» получает данные от загоризонтных радаров, способных засечь надводные цели на дальностях в несколько сотен километров. Система также может анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки.

Отмечается, что «Стратегия» автоматически обрабатывает информацию о принадлежности кораблей, зашедших в Черное море, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам.

Ранее, 3 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена наращиванием военных сил НАТО в Черном море. Она подчеркнула, что альянс натаскивает Украину и Грузию в ходе совместных маневров и учений на противостояние России. И такая стратегия, по словам Захаровой, вызывает у Москвы обеспокоенность.

Ранее в ноябре силы и средства Черноморского флота РФ приступили к отслеживанию действий американского эсминца «Дональд Кук», вошедшего в акваторию Черного моря. Заход корабля стал седьмым за год случаем отправки военных кораблей США в регион.

В октябре четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря. Речь идет об универсальном транспортном судне «Алиакмон» ВМС Греции, тральщике-искателе мин «Орион» ВМС Франции, морском тральщике «Алгеро» ВМС Италии и базовом испанском военном тральщике «Дуэро».

Месяцем ранее четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря. Речь идет об универсальном транспортном судне «Алиакмон» ВМС Греции, тральщике-искателе мин «Орион» ВМС Франции, морском тральщике «Алгеро» ВМС Италии и базовом испанском военном тральщике «Дуэро».

В январе Столтенберг заявил, что Черное море является стратегически важным регионом для НАТО, в связи с чем альянс нарастит свое присутствие в нем.