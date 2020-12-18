Military (США): американское присутствие в Польше — головная боль для России

От кого защищают Польшу 4500 солдат США, находящихся на ее земле? Если верить автору статьи — от России и особенно от Белоруссии, которая в последние месяцы особенно боится блока НАТО. А зачем его бояться, спрашивает автор. Агрессия для него — это не американские танки на границе России, а заявления Лаврова и Лукашенко.

Американское присутствие на земле Польши играет ключевую роль в защите Запада от враждебных действий Кремля. Агрессивность российской пропаганды указывает на то, что НАТО как организации необходимо укреплять свой восточный фланг.

В ноябре 2020 года Варшава и Вашингтон сделали важный шаг к дальнейшему укреплению двусторонних военных связей. Польский президент Анджей Дуда ратифицировал Соглашение о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере, которое было подписано в этом году министром обороны Польши и госсекретарем США. Спустя две недели в польском городе Познани открылся передовой штаб вновь сформированного 5 армейского корпуса.

Незадолго до этого Кремль и недемократический белорусский режим в Минске воспользовались этой возможностью и с удвоенными усилиями начали вести пропаганду против двух союзнических государств и НАТО в целом. Они как заклинание повторяют слова о том, что Запад агрессор, представляющий угрозу для русских и белорусов. Конечно, это очевидная чушь.

Что есть такого в Соглашении о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере, из-за чего оно необходимо обеим сторонам? Вот самое важное: в соответствии с соглашением существенно наращивается американское военное присутствие в Польше на ротационной основе, начавшееся в 2017 году. Если сейчас там размещается 4 500 военнослужащих, то вскоре группировка будет увеличена до 5 500 человек. Сюда входит передовой командный пункт в Познани, численность которого составляет 200 человек.

Соглашение также создает условия для дальнейшего увеличения американской группировки в Польше и для проведения новых совместных учений. Более того, Соглашение о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере создает новый правовой механизм деятельности американских военнослужащих на польской земле. Вдобавок ко всему соглашением регулируется объем тылового и инфраструктурного обеспечения, осуществляемого принимающей стороной.

Но соглашение не только решает практические вопросы военного сотрудничества между Вашингтоном и Варшавой. Оно также подает два мощных сигнала. Первый сигнал - устрашение вероятного противника в лице России и Белоруссии, а второй - заверение Варшавы в том, что она предана НАТО. Если Польша почувствует угрозу с востока, то мощная инфраструктура, которую она обязалась подготовить (часть ее уже готова), позволит немедленно перебросить в нашу страну дополнительные американские войска, а их общая численность будет доведена до 20 000. Далее, Польша, являющаяся самой большой страной на восточном фланге НАТО, только что разместила у себя командный пункт американской армии очень высокого уровня - самого высокого в этой части Европы на сегодняшний день.

Цель всех этих усилий заключается в том, чтобы значительно повысить обороноспособность альянса в регионе. Однако то, что мы называем "повышением обороноспособности", российская и белорусская пропаганда всегда будут называть "наращиванием военного потенциала".

"Нас беспокоит продолжение курса НАТО на продвижение военной архитектуры ближе к нашим границам, беспокоит усиление военной активности Североатлантического альянса вблизи наших государств", - сказал главный российский дипломат Сергей Лавров, выступая на совместном заседании коллегий МИД России и Белоруссии.

"Наращивание военного присутствия США и НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности вызывает серьезную озабоченность", - заявил белорусский президент Александр Лукашенко на очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Эти надуманные заявления, а также аналогичные высказывания других российских и белорусских официальных лиц разных уровней и воинских званий зазвучали, а потом были усилены пропагандистскими рупорами обеих стран вскоре после того, как Польша ратифицировала Соглашение о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере.

Данные высказывания изобличают методы информационной войны, которую Кремль и Минск ведут против Польши, США и НАТО. Как только стало известно, что в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польшу будут направлены дополнительные мирные войска союзников (решение было принято в 2016 году на саммите в Варшаве), Россия начала клеветническую кампанию против этих усилий. Она не ослабевает до сих пор. Эта кампания не прекращается. Часто она усиливается в ответ на различные события, такие как совместные военные учения, увеличение численности войск союзников, вышеупомянутая ратификация Соглашения о расширенном сотрудничестве в оборонной сфере и так далее. Режим в Минске, который обычно сдержаннее Кремля, на сей раз с энтузиазмом подключился к этому пропагандистскому наступлению, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, результаты которых были оспорены. Минск сегодня настолько активен, что порой даже непонятно, кто там идет в авангарде. Теперь это совместная кампания.

Информационное наступление России и Белоруссии против мирной Польши проводится в разных формах. Иногда оно приобретает стратегическую окраску, когда высокопоставленные российские и белорусские руководители предупреждают о грядущей войне, которую спровоцирует НАТО. На самом деле это не предупреждение, это угроза с их стороны. "Если кто-то начнет агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности ОДКБ в нашем и Союзном государстве - запад, это наша зона ответственности), белорусская армия, а это 60-65 тысяч штыков, - она вступает в войну", - заявил Лукашенко в сентябре.

Но чаще всего это просто грубая кампания фейковых новостей, имеющая целью опорочить натовских солдат в Польше и настроить местное население против них. Так было во время учений Defender-Europe 20. Кремлевские пропагандистские СМИ, а также некоторые польские предатели, скандально известные тем, что они тиражируют враждебную пропаганду Москвы, неоднократно обвиняли американских солдат в распространении covid-19 в деревнях и поселках, расположенных неподалеку от района проведения учений. В других своих выступлениях те же СМИ представляли американских солдат не в качестве партнеров и защитников Польши, а как "оккупационные силы".

Так было и во время состоявшихся недавно военных учений TUMAK-20 с участием натовской боевой группы передового базирования в Польше, основу которой составляют американцы. Российский информационный вебсайт РЕГНУМ и польский портал Niezależny Dziennik Polityczny провели кампанию очернительства и клеветы, написав, что учения закончились провалом, так как польские и американские солдаты напились и устроили пьяную драку. И кто ее начал, как вы думаете? Конечно, американцы, пишут эти источники.

Российская пропаганда будет и впредь использовать любую возможность, чтобы опорочить размещенные в Польше американские войска. Цель таких действий - убедить поляков, что американцы только причиняют вред и являются обидчиками Польши, а не ее спасителями. Для достижения этой цели Кремль будет раздувать даже самые незначительные и безобидные инциденты, связанные с американским присутствием в Польше.

На самом деле военное присутствие союзников на восточном фланге НАТО носит строго оборонительный характер. Оно не создает угрозу никому. Москва и Минск прекрасно знают это, но они не откажутся от своего информационного наступления. Для них ставки в этой игре очень высоки.

Москве никак не может успокоиться, потому что наступивший еще в 1990-е годы перенос стратегического района обороны НАТО на восток на польскую территорию ослабляет оперативные возможности России в Европе, лучше защищая Центральную и Восточную Европу от кремлевского влияния. Поэтому присутствие американцев в Польше является головной болью для России.

Кремль сделает все, чтобы выкурить американские войска из Польши. Уровень интенсивности и агрессивности российской пропаганды показывает, что усиление восточного фланга является необходимостью для всех членов НАТО. Американское присутствие на польской земле играет ключевую роль в защите Запада от враждебных действий Кремля.

Станислав Жарин (Stanisław Żaryn)