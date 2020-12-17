Ил-112В — вылет откладывается

Возобновление лётных испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В снова перенесено. Выполнить второй полёт спустя почти два года после первого подъёма в воздух теперь планируется в феврале 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной области.

"Второй полёт Ил-112 вновь отложен и до конца этого года не состоится. Самые оптимистичные сроки продолжения лётных испытаний – февраль 2021 года", - рассказал собеседник агентства. По его словам, перенос сроков возобновления лётных испытаний Ил-112В отчасти вызван тем, что "основные силы ПАО "Ильюшин" брошены на тему Ил-114-300". Собеседник уточнил, что ко второму полёту выполнены доработки основных систем и снижена масса самолёта почти на две тонны.

"Ранее планировалось завершить работы по облегчению конструкции самолёта и поднять его второй раз в воздух до конца 2019 года, затем всё сместилось на начало этого года, потом на апрель, затем на лето и на конец этого года", - рассказал источник.

Хронология обещаний:

25 июня 2019 года

Генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин: "Возобновить лётные испытания лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В планируется в конце [2019] года по завершении реконструкции взлётно-посадочной полосы аэродрома ВАСО. Сейчас первый опытный экземпляр самолёта дооснащается измерительным оборудованием".

5 ноября 2019 года

Генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин: "Первая доработанная машина до конца [2019] года выйдет на этап предварительных испытаний - пробежки по взлётной полосе, руление. А в первом квартале будущего года она вновь поднимется в воздух. Что касается третьего и четвёртого самолётов, то мы планируем сделать их к концу 2021 года, а с 2022-го они присоединятся к программе испытаний. Именно на этих машинах будет реализован весь комплекс мер по снижению веса, который невозможно сделать на первом самолёте".

16 декабря 2019 года

Онлайн-издание "Жуковские вести": "Лётные испытания лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В будут продолжены в первом квартале 2020 года. На официальном уровне объявлено, что сроки возобновления лётных испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В перенесены c 2019 на 2020 год".

27 декабря 2019 года

Генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин: "В рамках программы реализованы необходимые мероприятия по доработке конструкторской документации и снижению веса конструкции. Эти самолёты будут соответствовать требованиям технического задания Министерства обороны РФ. Производство опытных машин планируется завершить к концу 2021 года. В 2022-м самолёты присоединятся к программе лётных испытаний".

18 февраля 2020 года

Генеральный директор ПАО "Ил" Юрий Грудинин: "В апреле месяце [2020] поднимаем первую машину Ил-112 на Воронежском заводе, тут же организовываем серийное производство самолёта Ил-112 на Воронежском предприятии".

В июле 2020 года взлётно-посадочная полоса аэродрома "Придача" ВАСО была принята в эксплуатацию. Ранее завершить её реконструкцию планировалось в апреле.

6 октября 2020 года

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров: "Реконструкция аэродрома «Придача» даст возможность возобновить испытательные полёты Ил-112В. Третья и четвёртая машины уже заложены в производство, в Министерство обороны Российской Федерации Ил-112В начнёт поступать в 2023 году. До конца следующего года [2021] необходимо передать дополнительно два первых образца для последующих государственных испытаний Министерству обороны. С 2023 года планируется начать поставки первых серийных машин Министерству обороны".

8 декабря 2020 года

Анонимный источник в авиастроительной отрасли: "Возобновление лётных испытаний лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В перенесено на февраль 2021 года".

Отметим, что и первый полёт Ил-112В неоднократно переносился. В соответствии с планами самолёт должен был впервые подняться в небо до 1 июля 2017 года. Однако в апреле 2017 года выяснилось, что самолёт имеет проблемы и поднять его в указанные сроки невозможно. В самом конце 2018 года Ил-112В начал пробежки и рулёжки по аэродрому ВАСО, а дату первого полёта назначили на последние числа января 2019 года. Первый и пока единственный раз Ил-112В взлетел 30 марта 2019 года. Тот полёт продолжался 40 минут.