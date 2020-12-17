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Интерфакс-АВН

Первые образцы морских судов без экипажа могут появиться через три года - глава ОСК

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Глава ОСК Алексей Рахманов
Глава ОСК Алексей Рахманов.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Первые образцы полностью "безэкипажных" автономных морских судов могут появится уже через три года, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Года через три мы с вами увидим первые образцы, поскольку Россия стала первой страной, которая выделила коридор для тестирования "безэкипажности". И мы с вами увидим первые образцы, ну а за первыми образцами абсолютно точно уже последуют решения, которые мы увидим в железе лет через 10-15", - сказал Рахманов в среду в эфире телеканала ОТР.

По его словам, основным фактором создания "безэкипажных" судов является снижение стоимости перевозки. "Второе - это оптимизация конструкции корабля. На самом деле, если он станет полностью безэипажным, он будет выглядеть совершенно по-другому", - отметил Рахманов.

Как сообщалось, правительство РФ в декабре одобрило эксперимент по эксплуатации беспилотных морских судов. Испытания беспилотных судов планируется провести с 10 декабря 2020 года до конца 2025 года в 11 субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской и Сахалинской областях.

Испытания в реальных условиях уже проходят. Участие в них принимают танкер "Михаил Ульянов" (ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) FLOT, который совершает регулярные рейсы между Мурманском и морской ледостойкой стационарной платформой (МЛСП) "Приразломная", сухогруз "Пола Анфиса" (ООО "Пола Райз"), который будет выполнять регулярные рейсы в акватории Черного и Каспийского морей, а также баржа "Рабочая" в связке с земснарядом "Редут" (ФГУП "Росморпорт") в акватории порта Кавказ.

В ноябре руководитель "Маринета" Александр Пинский в ходе форума Агентства стратегических инициатив обратился к президенту РФ с просьбой поддержать проект. Владимир Путин назвал создание новых беспилотных технологий на морских судах перспективным направлением, попросил главу ВЭБ Игоря Шувалова проработать вопрос привлечения инвестиций в проект и призвал ведомства ускорить подготовку нормативной базы по автономным судам.

В Минпромторге РФ отмечали, что помимо утвержденного правительством постановления министерством разработан и внесен в правительство федеральный закон в части правоотношений, возникающих при использовании автономных судов, а Российским морским регистром судоходства разработаны документы по их классификации. Целью проекта является создание правовых и технических условий для массового применения автономных судов. Проект включает три направления - разработку правовой базы, создание типового набора техсистем для модернизации до автономного любого существующего судна и отработку этих технических средств на различных судах в реальных условиях их регулярной коммерческой работы.

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Минпромторг РФ
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