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МС-21 в следующем году получит полностью отечественное композитное крыло - первый зампред коллегии ВПК

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Испытание на прочность «черного крыла» самолета МС-21 в ЦАГИ
Испытание на прочность «черного крыла» самолета МС-21 в ЦАГИ.
Источник изображения: ЦАГИ

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 в следующем году получит полностью отечественное крыло из композитных материалов, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов.

"Отдельные элементы крыла с использованием полностью отечественных композитов изготовлены и проходят испытания. Надеемся, в следующем году на самолет МС-21 пойдет композитное крыло полностью отечественного производства. Таким образом, полностью исключим зависимость от иностранных поставщиков", - заявил Ельчанинов.

По его словам, первый полет МС-21 с российским двигателем ПД-14 также знаковое событие.

"Мы не можем исключить ни санкций, ни влияния отдельных государств на состав производственной кооперации. Все проекты по созданию гражданских самолетов начаты во времена ровных деловых отношений со всеми странами-поставщиками, без политической подоплеки. Смею вас заверить, что на уровне предприятий отношения бизнес-партнеров поддерживаются, но они вынуждены прислушиваться к политике", - сказал зампред коллеги ВПК, отвечая на вопрос о санкционном давлении на отрасль.

"Конечно же, возможны ситуации, когда в режиме реального времени приходится принимать точечные решения - открывать работы и замещать те или иные компоненты на самолете. Это касается только гражданского сегмента. В производстве самолетов и вертолетов для Минобороны РФ мы полностью защищены от любого санкционного воздействия", - сказал Ельчанинов.

Россия смогла решить проблемы с титановым крепежом для самолета МС-21, поставки которого ранее прекратили американские компании, заявил ранее в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов.

"Одновременно с проблемой композитных материалов решен вопрос и с титановым крепежом", - сказал Борисов.

Он отметил, что прекращение поставок зарубежных композитных материалов для МС-21 сказалось на сроках реализации проекта.

"Санкции сказались на сроках реализации проекта - надо было найти альтернативу, новых поставщиков недостающих материалов, усилить работу по импортозамещению внутри страны", - сообщил вице-премьер РФ.

В феврале 2019 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения Соединенными Штатами Америки поставок композитных материалов.

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть. Срок запуска в серийное производство несколько сдвигается. Мы должны были уже к концу этого года выпустить несколько самолетов серийно, а сейчас это сдвинется к концу 2020 года - то есть на год сдвигается", - сказал тогда Чемезов.

По его словам, композитные материалы будут российскими, а не покупаться за рубежом.

Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК") и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, сообщила в январе прошлого года газета "Коммерсант".

По данным газеты, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus.

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2020-й год
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